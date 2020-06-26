ВТБ предоставил Setl Group 262 млн рублей на строительство жилья в Калининградской области

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - ВТБ сообщил, что открыл холдингу Setl Group кредитные линии на общую сумму 262 млн рублей на строительство двух домов жилого комплекса "Олимпия" в Светлогорске Калининградской области. Кредиты выданы до октября 2023 года.

Финансирование будет осуществляться с использованием счетов эскроу. Сроки кредитования и процентная ставка не уточняются.

ЖК "Олимпия" расположен в новом микрорайоне города Светлогорск в пешей доступности от Балтийского моря и 30 минутах езды на машине до Калининграда.

Здания, на строительство которых выделены кредиты, должны быть построены и введены в эксплуатацию в третьем и четвертом кварталах 2021 года. Пока в составе ЖК уже сдано пять домов. Всего Setl Group планирует возвести около 50,5 тыс. кв. м продаваемой площади недвижимости.

На данный момент Setl Group ведет строительство восьми жилых домов в Санкт-Петербурге, Калининграде и Калининградской области с использованием счетов эскроу.

Холдинг Setl Group был основан в 1994 году как строительная компания "Петербургская недвижимость". В настоящее время холдинг объединяет ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, консалтинге и информационных технологиях. Владельцами группы являются Максим Шубарев (70%), Ян Изак (24%) и Илья Еременко (6%).