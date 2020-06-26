Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:42Заразились
на 26.06В России 620 794+6 800В мире 9 609 829+179 313

Президент ЦСКА Гинер захотел получить контроль над страховщиком "Капитал Life"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - ООО "Союз", подконтрольное президенту футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру, подало ходатайство в ФАС о получении предварительного согласия на приобретение прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО "Капитал МС" и ООО "Капитал лайф страхование жизни" (бренд "Капитал Life"), говорится в сообщении антимонопольного ведомства. Срок рассмотрения составляет 30 дней с даты получения ходатайства.

В настоящее время 90,1% (3,7 млрд рублей) в уставном капитале "Капитал лайф страхование жизни" принадлежит ООО "Лайф инвест", подконтрольному Алхасу Сангулии. Оставшаяся доля, 9,9% (405,9 млн рублей) уставного капитала компании, принадлежит Евгению Гинеру, являющемуся президентом страховой компании, через ООО "Союз".

Что касается страховщика ОМС - "Капитал МС", то, по данным "СПАРК-Интерфакс", "Союзу" принадлежит аналогичная доля в размере 9,9%, а долей в размере 90,1% владеет ООО "Мед-инвест" (по данным ЦБ РФ, конечный владелец - Сергей Хачатуров).

В соответствии со статьей 28 ФЗ "О защите конкуренции" сделки по приобретению прав, позволяющих определять условия осуществления хозяйствующим субъектом предпринимательской деятельности или осуществлять функции его исполнительного органа, подлежат предварительному согласованию с антимонопольным органом. Как указывается, к таким сделкам могут относиться, в том числе, договоры доверительного управления имуществом, договоры о совместной деятельности или договоры поручения.

В прошлом году СК "Капитал лайф страхование жизни" сообщила, что в планах акционеров со временем объединить в одну группу медицинские и страховые активы компании для получения синергии и повышения эффективности управления.

СК "Капитал лайф страхование жизни" (до осени 2018 года называлась "РГС жизнь") ранее относилась к группе "Росгосстраха". Однако после того, как "Росгосстрах" наряду с банком "ФК Открытие" в августе 2017 года начал санироваться ЦБ РФ, оказалось, что с 2016 года конечным бенефициаром "РГС жизни" является Алхас Сангулия - партнер бывшего владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова. Весной 2018 года о своих правах на владение компанией "Капитал лайф страхование жизни" заявил Гинер. Он утверждал, что является владельцем СК "РГС жизнь" с 2015 года, а президентом компании - с 2017 года, и намерен официально оформить контроль над страховщиком. Хачатуров ранее пояснял, что Гинер получил права на владение страховщиком жизни на основании deed of trust "по английскому праву в Лондоне".

Евгений Гинер Капитал Life ФАС

Новости по теме

Новости

Созданный Лужковым калининградский агрокомплекс перешел в собственность Батуриной

Созданный Лужковым калининградский агрокомплекс перешел в собственность Батуриной

"Газпром" стал лидером по рыночной капитализации в РФ, обогнав Сбербанк

"Газпром" заплатит акционерам близкие к рекордным дивиденды

"Газпром" заплатит акционерам близкие к рекордным дивиденды

МСП банк решил обанкротить единственный на Дальнем Востоке металлургический завод

Первый замгендиректора "Почты России" возглавит Евразийский банк развития

Telegram выплатил инвесторам более $1,2 млрд из-за невозможности запуска платформы TON

Telegram выплатил инвесторам более $1,2 млрд из-за невозможности запуска платформы TON

Нефть дорожает второй день подряд, но может завершить неделю снижением

Фондовый рынок США завершил торги в плюсе, подорожали акции банков

Цена газа "Газпрома" для Китая в апреле упала на 10%

Цена газа "Газпрома" для Китая в апреле упала на 10%

Сахар во II квартале рекордно подорожал на бирже в Нью-Йорке

Сахар во II квартале рекордно подорожал на бирже в Нью-Йорке
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');