Президент ЦСКА Гинер захотел получить контроль над страховщиком "Капитал Life"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - ООО "Союз", подконтрольное президенту футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру, подало ходатайство в ФАС о получении предварительного согласия на приобретение прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО "Капитал МС" и ООО "Капитал лайф страхование жизни" (бренд "Капитал Life"), говорится в сообщении антимонопольного ведомства. Срок рассмотрения составляет 30 дней с даты получения ходатайства.

В настоящее время 90,1% (3,7 млрд рублей) в уставном капитале "Капитал лайф страхование жизни" принадлежит ООО "Лайф инвест", подконтрольному Алхасу Сангулии. Оставшаяся доля, 9,9% (405,9 млн рублей) уставного капитала компании, принадлежит Евгению Гинеру, являющемуся президентом страховой компании, через ООО "Союз".

Что касается страховщика ОМС - "Капитал МС", то, по данным "СПАРК-Интерфакс", "Союзу" принадлежит аналогичная доля в размере 9,9%, а долей в размере 90,1% владеет ООО "Мед-инвест" (по данным ЦБ РФ, конечный владелец - Сергей Хачатуров).

В соответствии со статьей 28 ФЗ "О защите конкуренции" сделки по приобретению прав, позволяющих определять условия осуществления хозяйствующим субъектом предпринимательской деятельности или осуществлять функции его исполнительного органа, подлежат предварительному согласованию с антимонопольным органом. Как указывается, к таким сделкам могут относиться, в том числе, договоры доверительного управления имуществом, договоры о совместной деятельности или договоры поручения.

В прошлом году СК "Капитал лайф страхование жизни" сообщила, что в планах акционеров со временем объединить в одну группу медицинские и страховые активы компании для получения синергии и повышения эффективности управления.