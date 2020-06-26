Проверку контрагентов на санкционные риски проводит все большее число компаний СНГ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Число компаний нефинансового сектора СНГ, которые проверяют контрагентов на санкционные риски, выросло до 43% в 2020 году по сравнению с 31% в 2018 году, следует из опроса международной аудиторско-консалтинговой компании KPMG.

Авторы исследования отмечают, что прослеживается "прямая зависимость между приоритизацией областей комплаенс и величиной санкций, а также репутационных и договорных последствий за нарушения".

Помимо этого, в качестве приоритетных областей для комплаенс-подразделений респонденты назвали противодействие коррупции (93%), соблюдение норм деловой этики (80%), защиту персональных данных (59%), обеспечение конфиденциальности информации (55%), а также антимонопольный комплаенс (54%).

Одним из наиболее популярных инструментов оценки контрагента являются коммерческие базы данных (73%), среди которых опрошенные чаще всего называли "СПАРК-Интерфакс", World-Check, Dun & Bradstreet.

В исследовании KPMG участвовали компании из России, Украины, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Армении, работающие, в частности, в сфере телекоммуникаций, IT, фармацевтики и розничной торговли.

В 2019 году, по данным информационной системы X-Compliance, общая сумма штрафов, назначенных OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за санкции) в связи с нарушением санкций, составила $1,289 млрд - это в 18 раз больше, чем в 2018 году. Самые крупные штрафы за прошедший год были назначены за нарушение антииранских санкций банкам Standard Chartered Bank ($639 млн) и UniCredit Bank AG ($553 млн).

При этом постоянно увеличивается сумма штрафов, которые назначаются нефинансовым организациям. За первый квартал 2020 года, по данным X-Compliance, OFAC было назначено 3 штрафа в связи с нарушением американских санкций, их общая сумма составила $8,967 млн. Самый большой штраф - $7,8 млн - был назначен швейцарской компании SITA за оказание телекоммуникационных и IT-услуг авиакомпаниям, являющимся фигурантами санкционного списка.

Число лиц, попавших в санкционные списки США в 2018 году, было в 2 раза выше, чем в среднем за предыдущее 10-летие.