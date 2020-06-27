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Всемирный банк решил предоставить Украине заем в размере $350 млн

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Совет исполнительных директоров Всемирного банка в субботу принял решение о предоставлении Украине $350 млн в рамках первого займа на поддержку реформ, которые являются критически важными для экономического восстановления.

Как сообщает пресс-служба Всемирного банка, основные реформы, которые поддерживаются в рамках первого займа на политику развития в сфере экономического восстановления (ППР), включают:

- укрепление земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в государственных банках;

- поддержку демонополизации и антикоррупционных институтов, а также реструктуризацию газового сектора;

- усиление системы социальной защиты для поддержки пожилых людей, которые особенно уязвимы к COVID-19.

Отмечается, что указанная ППР является одной из двух запланированных займов. Как ожидается, вторая ППР будет направлена на оказание поддержки в разработке дополнительного важного законодательства в сфере земельной реформы и дальнейшее усиление пенсионных выплат уязвимому населению пожилого возраста.

После того, как Украина присоединилась к Всемирному банку в 1992 году, помощь Банка составила примерно $14 млрд в рамках более 80 проектов и программ.

Украина Всемирный банк

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