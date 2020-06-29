Правительство обдумывает размещение инфраструктурных облигаций на 300 млрд рублей

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Правительство готовит размещение облигаций для финансирования инфраструктурного строительства ориентировочным объемом 300 млрд рублей, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что это предварительная сумма.

"Мы пытаемся собрать схему на 300 миллиардов", - сказал чиновник.

Министр транспорта Евгений Дитрих подтвердил, что поручения президента, связанные с привлечением внебюджетных средств под инфраструктурные проекты, сейчас прорабатываются.

Говоря о том, какие инфраструктурные проекты могут быть профинансированы через размещение облигаций, Хуснуллин заявил, что "возможно, в том числе и (транспортный коридор) Европа - Западный Китай".

"Мы сейчас точно прорабатываем вопрос, на что мы их будем использовать - именно на этот проект или на другие. Вообще у нас поставлена задача набрать "Автодору" максимальное количество дополнительных объемов строительства дорог с учётом плановых инвестиций. Понятно, что только бюджетных средств не хватает, потому что потребность в строительстве дорог в два-три раза превышает те деньги, которые у нас есть в бюджете. Поэтому мы сейчас ведем отбор проектов, которые могли бы дополнительно быть построены с учётом привлечения частных инвестиций", - добавил вице-премьер.

Председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко ранее говорил, что госкомпания прорабатывает вопрос о размещении бессрочных облигаций, потребность во внебюджетном финансировании до 2024 года оценивает в 400 млрд рублей.

Он отметил, что у "Автодора" сверстана программа строительства дорог до 2030 года на 1 трлн рублей, под которую и потребуется инструмент привлечения внебюджетного финансирования. Конкретизировать объем средств, которые планируется привлекать через бессрочные облигации, он не стал.

"Давайте мы доработаем это до конца. На сегодняшний день мы совершенно четко понимаем, что у нас под 400 млрд рублей внебюджетных средств потребность есть, это до 2024 года", - обозначил Петушенко.

О том, что "Автодор" планирует выйти на рынок с бессрочными облигациями вслед за РЖД, "Интерфаксу" ранее сообщал источник в финансово-экономическом блоке правительства. Для этого, по данным источника, Минтранс подготовил и согласовывает необходимые поправки в законодательство.

В Минтрансе не стали комментировать эти планы.

Тему привлечения внебюджетного финансирования под инфраструктурные проекты затронул президент Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам 23 июня. Он сообщил, что использование инструментов долгосрочного финансирования для развития инфраструктуры по примеру бессрочных облигаций РЖД будет обсуждаться в июле.

"На совещании 7 мая по транспортной отрасли мы приняли решение поддержать планы компании РЖД по инфраструктурному развитию, и вчера это решение приняли. Компания разместила свои бессрочные облигации для привлечения средств в модернизацию железных дорог. В том числе с учетом этого опыта поручаю правительству в ближайшее время подготовить предложения по широкому использованию инструментов долгосрочного финансирования развития инфраструктуры", - сказал Путин.