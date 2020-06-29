"Росатом" купил за 4,8 млрд рублей бывшее здание Минпромторга рядом с Зарядьем

"Ведомости" назвали сделку крупнейшей с начала года на рынке офисной недвижимости

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Структура "Росатома" АО "Атомэнергопром" купила за 4,842 млрд рублей здание общей площадью почти 40 500 квадратных метров в Китайгородском проезде. Об этом сообщила компания "ДОМ.РФ". При этом "Росатом" перечислил в бюджет НДС в размере 20% от стоимости этой недвижимости.

До 2018 года здание занимал Минпромторг, но с тех пор ведомство переехало в "IQ-квартал" в "Москва-Сити", а в 2019 году правкомиссия наделила "ДОМ.РФ" агентскими полномочиями по продаже недвижимости министерства.

По данным "Ведомостей", в конце июня "Росатом" провел тендер на подключение этого комплекса к интернету: в документации к лоту было сказано, что эта услуга должна быть оказана "Атомэнергопрому".

Газета называет эту сделку крупнейшей на рынке офисной недвижимости в 2020 году. По данным JLL, пока рекорд принадлежит "АЛРОСА", которая выкупила у группы "Арети" офис на 29 420 квадратных метров на Севастопольском проспекте. По данным CBRE, в этом году была и более крупная сделка: Metrika Investments приобрела офисную часть (56 000 кв. м) комплекса Neva Towers в "Москва-Сити". Впрочем, другие консультанты относят эту сделку к прошлому году.