Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:08Заразились
на 29.06В России 641 156+6 719В мире 10 145 791+166 256

"Росатом" купил за 4,8 млрд рублей бывшее здание Минпромторга рядом с Зарядьем

"Ведомости" назвали сделку крупнейшей с начала года на рынке офисной недвижимости

"Росатом" купил за 4,8 млрд рублей бывшее здание Минпромторга рядом с Зарядьем
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Структура "Росатома" АО "Атомэнергопром" купила за 4,842 млрд рублей здание общей площадью почти 40 500 квадратных метров в Китайгородском проезде. Об этом сообщила компания "ДОМ.РФ". При этом "Росатом" перечислил в бюджет НДС в размере 20% от стоимости этой недвижимости.

До 2018 года здание занимал Минпромторг, но с тех пор ведомство переехало в "IQ-квартал" в "Москва-Сити", а в 2019 году правкомиссия наделила "ДОМ.РФ" агентскими полномочиями по продаже недвижимости министерства.

По данным "Ведомостей", в конце июня "Росатом" провел тендер на подключение этого комплекса к интернету: в документации к лоту было сказано, что эта услуга должна быть оказана "Атомэнергопрому".

Газета называет эту сделку крупнейшей на рынке офисной недвижимости в 2020 году. По данным JLL, пока рекорд принадлежит "АЛРОСА", которая выкупила у группы "Арети" офис на 29 420 квадратных метров на Севастопольском проспекте. По данным CBRE, в этом году была и более крупная сделка: Metrika Investments приобрела офисную часть (56 000 кв. м) комплекса Neva Towers в "Москва-Сити". Впрочем, другие консультанты относят эту сделку к прошлому году.

Росатом Атомэнергопром Минпромторг Москва Москва-Сити ДОМ.РФ

Новости по теме

Новости

Россельхознадзор запретил вывозить баранину с Северного Кавказа до мая 2021 года

Россельхознадзор запретил вывозить баранину с Северного Кавказа до мая 2021 года

Запущено движение по участку ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Запущено движение по участку ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Экономический кризис

"ВСМПО-Ависма" решила продать 6% "РусГидро" из-за финансовых сложностей

Пионер сланцевой отрасли США Chesapeake Energy объявила о банкротстве

Пионер сланцевой отрасли США Chesapeake Energy объявила о банкротстве

Банки попросят сохранить льготы по НДС для ПО

"Мир" запускает переводы в Узбекистан и Киргизию

"Мир" запускает переводы в Узбекистан и Киргизию

Евтушенков рассказал об инвестиционном интересе Джеффа Безоса к Ozon

Чубайс стал членом совета директоров "Системы"

Чубайс стал членом совета директоров "Системы"

Что случилось этой ночью: суббота, 27 июня

SEC официально подвела итоги ICO TON Дурова

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');