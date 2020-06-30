Акционеры "Сургутнефтегаза" переизбрали совет директоров в полном составе

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Сургутнефтегаза" на годовом собрании в заочной форме переизбрали совет директоров в полном составе, говорится в сообщении компании.

В составе совета все его прежние участники: Владимир Ерохин (возглавляет совет более десяти лет), гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, главный инженер - первый заместитель гендиректора Александр Буланов, бывшие сотрудники "Сургутнефтегаза" Николай Матвеев, Валерий Егоров и Георгий Мухамадеев, а также члены совета из числа акционеров Иван Диниченко, Виктор Кривошеев, Илдус Усманов.

Кроме того, акционеры "Сургутнефтегаза" в ходе годового собрания в заочной форме одобрили дивиденды за 2019 год в размере 0,65 рубля на обыкновенную акцию и 0,97 рубля на привилегированную, говорится в сообщении компании.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 20 июля.

Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ за 2019 год составила 105,5 млрд рублей. Таким образом, на дивиденды компания направит 29% прибыли.

Дивиденды "Сургутнефтегаза" за 2018 год составляли 0,65 руб. на обыкновенную акцию и 7,62 рубля на "преф" (9,9% чистой прибыли) - и тогда они были близки к рекорду на фоне пятикратного роста чистой прибыли в 2018 году. Рекордные дивиденды компания заплатила по итогам 2014 года - 8,21 руб. на "преф". Дивиденды нефтяной компании на обыкновенные акции держатся на одном уровне последние несколько лет.

Уставный капитал "Сургутнефтегаза" составляет 43 млрд 427 млн 992 тыс. 940 рублей, он разделен на 35 млрд 725 млн 994 тыс. 705 обыкновенных акций и 7 млрд 701 млн 998 тыс. 235 привилегированных акций номиналом 1 рубль.