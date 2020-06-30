Биржевая цена 95-го бензина заканчивает июнь на рекорде

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Цены на бензины на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) заканчивают июнь ростом: Аи-95 продолжает бить исторические рекорды, Аи-92 пока не достиг уровня кризисного 2018 года, но и тенденции к снижению нет. Также безостановочно вверх идут цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ). Более-менее стабильны лишь биржевые цены на летнее дизтопливо.

Согласно данным СПбМТСБ, цена на Аи-95, которая растет с середины апреля, увеличилась за два с половиной месяца на 53% - до 57 807руб./т., за июнь она выросла на 11%. Стоимость Аи-92 с середины апреля увеличилась почти на 30% - до 50 576 руб./т., в июне она в целом была в "боковике" и подросла на 2%. Цена на СУГ за два с половиной месяца увеличилась почти в четыре раза - до 29 726 руб./т., в июне - на 39%.

Отраслевые эксперты сходятся во мнении, что сильного снижения цен в июле ждать не стоит - сезонный спрос сохранится, а недостаточность ресурсов на бирже в июне перетечет на июль. Эксперты не ждут значительного снижения цен на Аи-95, ситуация с которым обострилась весной-летом 2020 года - возможно снижение стоимости в районе 2 тыс. рублей за тонну, говорят собеседники агентства.

Независимый аналитик Виктор Костюков отмечает: "Коррекция биржевых цен неизбежна, но существенного снижения не ожидаю. Дело в том, что отрицательный демпфер накладывает на производителей бензина и дизеля довольно большую нагрузку в части выплат в бюджет. Это обстоятельство не дает нефтяникам ослабить биржевые цены".

"С другой стороны, не завершился процесс перестройки розничных цен. Напомню, литр бензина подорожал с начала года на 0,8-0,9%, при том, что инфляция за первые пять месяцев достигла 2,4%. До нынешнего дня ВИНК на собственных АЗС меняли прайс, но скромно - по сравнению с независимыми АЗС, которые в июне столкнулись с убыточностью бизнеса. В июле, полагаю, завершится перестройка ценовых показателей в опте, мелком опте, в рознице", - добавил эксперт.

Что касается СУГ, то в этом сегменте собеседники "Интерфакса" снижения цен не прогнозируют - биржевые цены на этот товар будут расти до конца дачного сезона.