"Газпром" 8 июля рассмотрит вопрос об участии топ-менеджеров в уставном капитале

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" 8 июля в заочной форме рассмотрит вопрос о "Программе участия руководящих работников в уставном капитале ПАО "Газпром", сообщил эмитент.

О начале подготовки этой принципиально новой программы долгосрочной мотивации менеджмента в начале года сообщал заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

"Цель программы - привязка долгосрочной мотивации руководства "Газпрома" к динамике капитализации компании. Такая программа позволит гармонизировать интересы менеджмента и акционеров с точки зрения повышения капитализации, реализации стратегических задач, обеспечения прогресса операционных и финансовых показателей", - заявлял финансист концерна.

Программа рассчитана на руководство первого и второго уровня - это члены правления, начальники департаментов и генеральные директора дочерних компаний газового бизнеса. "То есть руководители, которые оказывают наибольшее влияние на капитализацию компании", - полагают в "Газпроме".

Программа представляет собой план владения акциями компании. В форме акций будет выплачиваться до 50% от годового вознаграждения менеджмента. При этом предусмотрены определенные ограничения по срокам продажи акций, чем корпорация надеется обеспечить мотивацию руководителей на долгосрочный рост акционерной стоимости.

На реализацию программы будет выделен как минимум имеющийся пакет квазиказначейских акций в размере 0,12% от уставного капитала.