Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июне значительно вырос до 49,4 пункта

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июне 2020 года вырос до 49,4 пункта с 36,2 пункта в мае, оставшись ниже критической отметки четырнадцатый месяц подряд, согласно исследованию IHS Markit.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Снижение деловой активности в промышленных секторах РФ в июне 2020 года стало минимальным с мая 2019 года, чему поспособствовало возобновление роста производства как за счет заказов, сделанных до усиления пандемии, так и благодаря увеличению спроса.

Несмотря на то, что новые заказы в обрабатывающих отраслях РФ в июне выросли лишь незначительно, тем не менее, это было ощутимо для компаний после существенного сокращения в мае. Однако объемы новых экспортных заказов продолжил падение, хотя темпы падения были минимальными за последние три месяца.

Рост новых заказов не остановил увольнения в промышленных секторах РФ, производители продолжали сокращать число рабочих мест в конце второго квартала из-за наличия свободных мощностей и слабого спроса. При этом объем незавершенных заказов вновь снизился.

Производственные затраты в июне росли высокими темпами, которые, однако, снизились по сравнению с апрельским максимумом, поскольку поставщики восстановили запасы и некоторые ограничения на поездки были сняты. Более высокие закупочные цены вновь частично были переложены на клиентов за счет более высоких отпускных цен. Между тем темпы инфляции отпускных цен снизились до незначительных, поскольку компании предоставляли скидки с целью сохранения клиентов и увеличения продаж.

Как показал июньский опрос, уровень оптимизма среди российских производителей вырос да максимума за последние пять месяцев. Надежды на дальнейшие контракты и привлечение новых клиентов вызвали позитивные настроения.

"Темпы снижения закупочной активности в обрабатывающих отраслях РФ в июне замедлились, так как некоторые компании отметили рост закупок после возобновления работы предприятий. Однако запасы сырья и готовой продукции все еще падают, так как производители используют их для выполнения новых заказов и незавершенных работ", - говорится в заключение обзора.