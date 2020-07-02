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Цена "корзины" ОПЕК обновила максимум за четыре месяца

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Стоимость нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) впервые за четыре месяца превысила $40 за баррель вследствие роста официальных цен реализации сырья, свидетельствуют данные картеля.

1 июля цена "корзины" составила $42,66 за баррель, что примерно на 12% больше по сравнению с предыдущим днем, и достигла максимума с 3 марта текущего года.

Рост этого показателя на фоне более скромного удорожания Brent за тот же срок обусловлен вступившими в силу с июля новыми ценами реализации сырья, о повышении которых официально объявили крупные члены ОПЕК, такие как Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ и Ирак.

Ценовое значение "корзины" является средневзвешенным значением спотовых цен для основных сортов нефти, производимых 13 участниками ОПЕК - по одному сорту от каждой страны.

ОПЕК Brent

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