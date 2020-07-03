Бывший топ-менеджер ВТБ возглавил правление крупнейшего банка Крыма

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Председателем правления Российского национального коммерческого банка (РНКБ, крупнейший банк Крыма, Симферополь) назначен Михаил Якунин, он сменил Алексея Щербакова, который работал в статусе исполняющего обязанности главы правления финучреждения последние три года, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Представитель пресс-службы банка подтвердил "Интерфаксу" изменения в правлении. "В связи с истечением срока полномочий и.о. предправления (Щербакова - ИФ), занимавшего эту должность с 20 июня 2017 года до 20 июня 2020 года, решением внеочередного общего собрания акционеров РНКБ на должность председателя правления назначен Якунин Михаил Леонидович", - сказал собеседник агентства.

Бывший топ-менеджер ВТБ Якунин возглавляет совет директоров РНКБ с марта 2016 года. Якунин работал в группе ВТБ с 2008 года, с 2011 года возглавлял "ВТБ Факторинг", в августе 2012 года был назначен руководителем департамента дочерних компаний - старшим вице-президентом ВТБ.

РНКБ, принадлежащий государству, является системообразующим банком Крыма. Финучреждние по итогам первого квартала 2020 года заняло 34-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Министерство финансов США, которые не признают российский статус Крыма, в марте 2015 года включило РНКБ в санкционный список - Specially Designated Nationals List (SDN List). Нахождение в "черном списке" предусматривает максимально жесткие ограничения: заморозку всего имущества, находящегося в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам вести какие-либо дела с этим банком.