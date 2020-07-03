Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:13Заразились
на 02.07В России 661 165+6 760В мире 10 869 739+175 679

Бывший топ-менеджер ВТБ возглавил правление крупнейшего банка Крыма

Бывший топ-менеджер ВТБ возглавил правление крупнейшего банка Крыма
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Председателем правления Российского национального коммерческого банка (РНКБ, крупнейший банк Крыма, Симферополь) назначен Михаил Якунин, он сменил Алексея Щербакова, который работал в статусе исполняющего обязанности главы правления финучреждения последние три года, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Представитель пресс-службы банка подтвердил "Интерфаксу" изменения в правлении. "В связи с истечением срока полномочий и.о. предправления (Щербакова - ИФ), занимавшего эту должность с 20 июня 2017 года до 20 июня 2020 года, решением внеочередного общего собрания акционеров РНКБ на должность председателя правления назначен Якунин Михаил Леонидович", - сказал собеседник агентства.

Бывший топ-менеджер ВТБ Якунин возглавляет совет директоров РНКБ с марта 2016 года. Якунин работал в группе ВТБ с 2008 года, с 2011 года возглавлял "ВТБ Факторинг", в августе 2012 года был назначен руководителем департамента дочерних компаний - старшим вице-президентом ВТБ.

РНКБ, принадлежащий государству, является системообразующим банком Крыма. Финучреждние по итогам первого квартала 2020 года заняло 34-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Министерство финансов США, которые не признают российский статус Крыма, в марте 2015 года включило РНКБ в санкционный список - Specially Designated Nationals List (SDN List). Нахождение в "черном списке" предусматривает максимально жесткие ограничения: заморозку всего имущества, находящегося в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам вести какие-либо дела с этим банком.

РНКБ Михаил Якунин Крым ВТБ Алексей Щербаков

Новости по теме

Новости

Индекс деловой активности в сфере услуг Китая вырос до максимума за 10 лет

Индекс деловой активности в сфере услуг Китая вырос до максимума за 10 лет

В службе ВТБ-онлайн произошел сбой

Бизнес увидел риск "замкнутого круга" в проекте постановления правительства по СЗПК

Цена "корзины" ОПЕК обновила максимум за четыре месяца

Экономический кризис

В Saxo Bank заявили, что пандемия COVID-19 усиливает деглобализацию

В Saxo Bank заявили, что пандемия COVID-19 усиливает деглобализацию
Экономический кризис

Новак спрогнозировал восстановление спроса на углеводороды в мире только к концу 2021 г.

Саудовская Аравия пригрозила ценовой войной на нефтерынке из-за неисполненных обязательств

Экономический кризис

Компания Александра Лебедева купила долю в сети кафе "Андерсон"

Фондовые индексы США изменились разнонаправленно, Nasdaq обновил рекорд

Поставки СПГ в Европу в июне снизились после 2,5 лет роста

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');