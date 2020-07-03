Крупнейшая в РФ по объему выручки сеть кинотеатров заплатила PepsiCo около $2 млн штрафа

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сеть "Синема парк" Александра Мамута в 2019 году оплатила штраф ООО "Пепсико Холдинг" за неисполнение обязательств по выборке ежеквартального объема продукции по договорам поставки напитков, товаров и полуфабрикатов в кинотеатры.

Расходы на оплату штрафа в размере 121,609 млн рублей (около 2 млн долларов) отражены в составе "прочих расходов", говорится в отчетности АО "Синема парк".

Неисполнение обязательств было связано с решением руководства сети о смене основного поставщика напитков в кинобары и заключением договора поставки с ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Синема парк" является крупнейшей в России сетью кинотеатров по объему выручки.

В 2019 году выручка АО "Синема парк" выросла на 10%, до 11,069 млрд рублей, следует из отчетности компании по РСБУ. В том числе выручка от кинопоказа увеличилась на 11,5%, до 7,44 млрд рублей, выручка от деятельности кинобаров - на 8,2%, до 2,329 млрд рублей.

Себестоимость продаж повысилась на 8,1%, до 9,232 млрд рублей. В ее структуре значительная часть приходится на расходы на приобретение контента (отчисления дистрибьюторам, Российскому авторскому обществу (РАО) и т.д.). В прошлом году эти расходы выросли на 12,8%, до 3,829 млрд рублей. Расходы на аренду и содержание помещений и оборудования увеличились на 9%, до 3,002 млрд рублей.

Валовая прибыль компании выросла на 20,3%, до 1,836 млрд рублей. Прибыль от продаж увеличилась в 1,7 раза, до 791,322 млн рублей.

С 2016 года АО "Синема парк" остается убыточным. В 2019 году чистый убыток достиг рекордных 4,14 млрд рублей (в 2018 году - 668,424 млн рублей). Убыток увеличился на фоне роста прочих расходов компании - более чем в 9 раз, до 4,18 млрд рублей, прежде всего, за счет трат на формирование резерва под обесценение финансовых вложений (3,911 млрд рублей).

Единственным владельцем АО "Синема парк" является кипрская CP Invest (Overseas) Limited, бенефициаром которой является Мамут. Структура Мамута купила "Синема парк" в 2017 году у Саида Керимова. Спустя месяц после сделки Мамут приобрел сеть "Формула кино" у А1.