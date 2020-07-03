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"Ильюшин финанс" потребовал почти 0,5 млрд рублей с разработчика интерьеров самолетов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - ОАО "Ильюшин финанс ко." (ИФК) подало в Арбитражный суд Москвы с иск на 481,9 млн рублей к разработчику интерьеров самолетов АО "Русавиаинтер", следует из картотеки арбитражных дел.

Суть претензий пока не раскрывается. Заявление к производству еще не принято.

АО "Русавиаинтер" является разработчиком интерьеров воздушных судов, также выполняет ремонт авиатехники. Компания работает с 2003 года. Главный офис расположен в Воронеже на территории авиастроительного предприятия ПАО "ВАСО" (входит в ПАО "ОАК"). Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", гендиректором "Русавиаинтера" является Алексей Упоров, совладельцы - физлица.

Компанией, в частности, создан дизайн двух самолетов Ту-204-300, переданных в прошлом году ФГБУ "НИИ Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина" (ЦПК) для перевозки космонавтов и астронавтов на космодром. Оба самолета были поставлены по договору с ИФК.

ИФК основана в 1999 году ее экс-гендиректором Александром Рубцовом совместно с "Авиакомплексом им. С.В.Ильюшина" для финансирования поставок российских гражданских самолетов. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 48,4% ИФК принадлежат ОАК, 21,4% - ООО "ВЭБ капитал", 16,3% - ООО "ИФК авиаинвест". Среди миноритарных акционеров - принадлежащая ИФК авиакомпания Red Wings (4,09%), ПАО "Ил" (1,24%), НРБ (1,65%), а также Рубцов с долей 3,14%. В 2019 году ИФК сработала с выручкой в 1,3 млрд рублей и чистым убытком в 2,2 млрд рублей.

Ильюшин финанс Русавиаинтер Арбитражный суд Москвы ВАСО

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