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Юрий Ковальчук с женой учредили партнерство "Поддержка региональной экономической среды"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук и его жена Татьяна учредили в Петербурге ассоциацию (некоммерческое партнерство) "Поддержка региональной экономической среды" (ПРЭС).

По данным ЕГРЮЛ, ассоциация зарегистрирована 2 июля по адресу Васильевский остров, Большой проспект, дом 9/6, литера Б. В этом же здании расположена инвесткомпания "Аброс", а также ряд некоммерческих организаций, учрежденных семьей Ковальчуков - Фонд поддержки изучения истории блокады Ленинграда, НП "Поддержка предпринимательских инициатив". Как и ассоциацию ПРЭС, их возглавляет Елена Клявина.

Юрий Ковальчук - крупнейший акционер банка "Россия", Forbes в 2020 году оценивал его состояние в $1,8 млрд.

Петербург банк Россия Юрий Ковальчук Татьяна Ковальчук

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