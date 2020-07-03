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Минпромторг может получить право на мониторинг страны происхождения товара при госзакупках и закупках госкомпаний

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ может получить полномочия на осуществление мониторинга страны происхождения товаров при проведении госзакупок и закупок госкомпаний, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с положениями двух законопроектов, направленных на рассмотрение правительства РФ.

По словам источника, документы направлены в правительство сенатором Константином Долговым для получения официального правительственного отзыва перед внесением на рассмотрение Госдумы РФ. Сами законопроекты предусматривают внесение в законы "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ) изменений, предоставляющих Минпромторгу полномочия на проведение мониторинга страны происхождения закупаемых госзаказчиками и госкомпаниями товаров.

По результатам такого мониторинга Минпромторг должен будет готовить ежеквартальный и годовой аналитические отчеты. При этом в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что эти отчеты предполагается ежеквартально рассматривать на заседании правительства РФ.

Сам мониторинг планируется осуществлять с помощью функционала Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок. При этом предлагается предоставить Минпромторгу полномочия по выработке функциональных требований к ЕИС (в части организации мониторинга - ИФ). В настоящее время федеральным органом власти, уполномоченным на осуществление функций по выработке функциональных требований к ЕИС, является Федеральное казначейство.

Стоит отметить, что в начале текущего года Минпромторг подготовил и разместил для публичного обсуждения проект поправок к 223-ФЗ об организации мониторинга страны происхождения радиоэлектронной продукции, закупаемой госкомпаниями. Дальнейшего продвижения эта инициатива министерства не получила.

Минпромторг занялся активной поддержкой российской радиоэлектроники (с помощью контрактной системы) в 2019 году. При этом министерство прорабатывало, в числе прочего, предложения о двукратном увеличении (до 30%) ценовой преференции при госзакупках продукции российских производителей радиоэлектроники, о замене ограничений на закупку госзаказчиками радиоэлектронной продукции иностранного производства на запрет, о введении обязательного 50% авансирования по госконтрактам на закупку радиоэлектроники с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и т.п.

В конце прошлого года одно из импортозамещающих предложений Минпромторга было поддержано - правительство ввело временный запрет (на два года) на госзакупки иностранных систем хранения данных для использования на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

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