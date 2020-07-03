ВТБ завершил сделку по приобретению доли в проекте Polymetal Ведуга

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - ВТБ завершил сделку по приобретению доли в подконтрольном Polymetal золоторудном проекте Ведуга в Красноярском крае.

Как следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания "Шушары Холдинг", подконтрольная банку ВТБ, увеличила долю в ГРК "Амикан" (оператор проекта Ведуга) с 25,69% до 40,55%, в то время как доля Polymetal сократилась с 74,31% до 59,45%.

ВТБ в общей сложности должен был инвестировать в Ведугу $71 млн: выкупить 25,69% у миноритарных участников за денежные средства в размере $36 млн (этот этап банк прошел в апреле), а также инвестировать $35 млн в денежном эквиваленте в увеличение уставного капитала "Амикана".

Capex Ведуги предварительно оценивается примерно в $400 млн. В среднем за время жизни актива (свыше 20 лет) производство на месторождении сможет составлять 220 тыс. унций золота в год.

Polymetal - крупнейший в РФ производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейший акционер Polymetal – группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (28%). Free float превышает 70%.