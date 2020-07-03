Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов впервые с 10 июня

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером в пятницу превысил психологически важный рубеж 2800 пунктов впервые с 10 июня на фоне ослабления рубля и роста бумаг металлургических компаний.

К 17:12 по Москве индекс МосБиржи вырос до 2800,06 пункта (+0,4%), индекс РТС просел до 1236,52 пункта (-0,9%); динамика основных "фишек" на Московской бирже разнополярная в пределах 3,9%.

Доллар вырос до 71,33 руб./$1 (+0,78 рубля), сентябрьская нефть Brent подешевела до $42,51 за баррель (-1,5%).

Лидерами роста выступают рублевые "префы" "Мечела" (+3,9%), акции ПАО "Полюс" (+2,4%), "РусАла" (+2,1%), "Северстали" (+1,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,6%), "Норникеля" (+1,6%).