Экс-зампред ЦБ Поздышев покинет ФКБС ради поста советника Банка международных расчетов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Экс-зампред Банка России Василий Поздышев покидает посты, связанные с деятельностью Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС, структура ЦБ), говорится в сообщении ЦБ.

Поздышев переходит на должность старшего советника Банка международных расчетов (BIS, международная финансовая организация и официальный форум центральных банков, выполняет особую функцию "банка центральных банков").

Поздышев работал в ЦБ с 2012 года, в последние годы занимал пост зампреда Банка России, курируя санацию кредитных организаций, банковское регулирование и надзор. В начале 2020 года он покинул эту должность, сосредоточившись на работе в УК ФКБС в качестве председателя набсовета.

УК ФКБС была создана в 2017 году Центробанком в рамках нового механизма санации кредитных организаций. Компания выполняет функции временной администрации по управлению банками, реализует корпоративные процедуры по их докапитализации, а также осуществляет управление акциями санируемых кредитных организаций.

ЦБ сообщил, что председатель набсовета УК ФКБС будет назначен после проведения необходимых процедур. Временно исполнять обязанности главы набсовета назначена зампред ЦБ Ольга Полякова.

Поздышев также покинет советы директоров Азиатско-Тихоокеанского банка, Московского индустриального банка и Агентства по страхованию вкладов.

В Банке международных расчетов он займет позицию старшего советника по вопросам финансового оздоровления и антикризисного менеджмента.

"Василий Анатольевич участвовал в разработке нового механизма санации банков, реализации крупнейших проектов по восстановлению финансовой устойчивости групп "Открытие", "БИН" и Промсвязьбанка, а затем работал над формированием новых финансовых моделей Азиатско-Тихоокеанского банка и Московского индустриального банка. Это опыт и компетенции, которые расширяют горизонт для анализа потенциальных угроз в глобальной финансовой системе и поиска решений для их предотвращения и, надеюсь, в полной мере будут востребованы Банком международных расчетов", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя переход Поздышева в BIS.