Рынок акций завершил неделю выше 2800п по индексу МосБиржи впервые за месяц

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу продемонстрировал смешанную динамику blue chips и индексов из-за ухудшения внешнего фона; индекс МосБиржи закрепился выше рубежа 2800 пунктов впервые за месяц (с 3 июня) за счет ослабления рубля и роста акций металлургов, индекс РТС снизился во главе с бумагами "Башнефти" из-за отсечки на бирже дивидендов и акциями "Аэрофлота" на дивидендных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2801,66 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1235,18 пункта (-1,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 5%.

Доллар вырос до 71,45 рубля (+0,9 рубля).

По итогам недели индекс МосБиржи вырос на 1,5%, индекс РТС просел на 0,9%, доллар подорожал на 1,65 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Башнефти" (-3,5% и -5% "префы"; дивиденды за 2019 год - 107,81 рубля на акцию каждого вида), "Аэрофлота" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "Мечела" (-0,5%), "Роснефти" (-0,3%).

Совет директоров "Аэрофлота" на заочном заседании в четверг рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2019 год в связи со значительным негативным влиянием на деятельность ПАО кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Выросли акции ПАО "Полюс" (+2,7%), "префы" "Мечела" (+2,5%), акции "Северстали" (+2%, "РусАла" (+1,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,7%), "Мобильных телесистем" (+1,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,2%), "Газпрома" (+1%, "Норникеля" (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,9%, "РусГидро" (+0,6%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, главной позитивной корпоративной новостью пятницы можно считать достижение акционерами "Мечела" на годовом собрании 30 июня условий новой реструктуризации долга перед ВТБ и Газпромбанком. Как известно, в апреле "Мечел" согласовал условия 10-летней реструктуризации со своими крупнейшими кредиторами - держателями 88% долга (ВТБ и Газпромбанк). В рамках новых соглашений срок погашения продлен на семь лет - до марта 2027 года, с возможностью пролонгации еще на три года, если компания будет соблюдать график платежей. Общая сумма долга компании после реструктуризации составит около 335 млрд рублей.

После одобрения плана реструктуризации не согласные с ним акционеры "Мечела" смогут продать компании свои обыкновенные акции по 80,57 рубля за каждую. Общая сумма средств, направляемых на выкуп, при этом не будет превышать 10% стоимости чистых активов компании.

В Европе фондовые индексы преимущественно снижаются на фоне сохраняющихся опасений по поводу второй волны коронавируса. Статистика по рынку труда США за июнь оказалась лучше прогнозов, но говорить о том, что она резко укрепила надежды инвесторов на V-образное восстановление крупнейшей в мире экономики, крайне рано, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рубль в пятницу заметно ослаб, что привело к просадке индекса РТС. Акции Сбербанка торговались в слабом "плюсе", отыгрывая заявление замминистра финансов Владимира Колычева о надеждах ведомства, что госбанки все же смогут направить на дивиденды до 50% прибыли по МСФО. Решения по данному вопросу будут приниматься во второй половине августа. Нефтяные бумаги находились под давлением из-за снижения котировок нефти. Российский индекс PMI в сфере услуг в июне поднялся до 47,8 пункта с майских 35,9 пункта, но все еще указывает на спад. Активность на рынке заметно снизилась на фоне выходного в США.

Рубль ослаб на фоне сообщений о планах резкого увеличения объемов заимствований Минфином. По словам замминистра Колычева, финансовое ведомство планирует увеличить заимствования в текущем году с 2,3 трлн рублей до 5 трлн рублей. Дополнительным негативом для рубля стало сообщение о том, что в июне доля нерезидентов в ОФЗ сократилась с 30,65% до 29,62%. Возможно, что реакция рубля объясняется вероятностью слабого спроса на будущих аукционах ОФЗ, что повысит актуальность повышения ставки.

Европейские биржи больше обращали внимание на новости о коронавирусе, чем на местную статистику, которая оказалась лучше ожиданий. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны вырос до 48,3 пункта в июне при ожиданиях 47,3 пункта. На рынке нефти также реализуются страхи по поводу возможного возвращения ограничительных мер. В США продолжает расти заболеваемость COVID-19 (в четверг было зарегистрировано 55 тыс. новых случаев заражения), что вынуждает некоторые штаты вернуть меры социальной изоляции. Рынок нефти продолжает получать поддержку со стороны производителей. В июне ОПЕК выполняла свои обязательства по соглашению о сокращении добычи на 107%. Буровая активность в США продолжает снижаться. Министр энергетики РФ Александр Новак полагает, что уже в июле может сложиться ситуация дефицита предложения, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "префы" "Мечела" получили поддержку от новостей о намерении компании выплатить дивиденды на них в размере 3,48 руб. на бумагу. Кроме того, акционеры "Мечела" одобрили сделки по реструктуризации корпоративного долга. Акции "Аэрофлота" просели после рекомендации совета директоров не выплачивать дивиденды за прошлый год - решение было ожидаемым, но оптимизма это бумагам не добавило.

Нефть корректируется от района июньских пиков ($43,96 за баррель Brent), на рынке на данный момент отсутствуют веские драйверы роста, что провоцирует покупателей на фиксацию прибыли. В Европе также проходит коррекция после уверенного повышения накануне. Окончательные данные по деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны за июнь приятно удивили и были пересмотрены в сторону повышения. Тем не менее индикаторы (в отличие от показателей Китая) остаются ниже отметки 50 пунктов.

На российском рынке инвесторы пребывали в нерешительности и покупали акции лишь выборочно. С одной стороны, нефтяные цены и западные фондовые индикаторы все еще находятся на высоких уровнях, что позволяет воздержаться от значительных продаж. С другой - неопределенность в отношении вируса и дальнейшей судьбы мировой экономики ограничивает пыл "быков", констатирует Кожухова.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, еще днем российские индексы МосБиржи и РТС разошлись в динамике: первый вырос, а второй снизился благодаря резкому ослаблению рубля, который обновил месячный минимум.

В целом, рынок акций завершил неделю с неплохими результатами, особенно если учитывать негативное начало недели, когда из-за усиления санкционных угроз рынок выглядел намного хуже внешних площадок. Если эта история не получит развития, а ситуация на мировых рынках останется хотя бы стабильной, уже на следующей неделе можно будет увидеть возобновление восходящей динамики российских индексов, считает Бабин.

В США в четверг индексы завершили день ростом на 0,4-0,5% после выхода данных по американскому рынку труда, оказавшихся лучше прогнозов (безработица в июне упала до 11,1% при ожиданиях снижения до 12,3-12,5%, число новых рабочих мест составило 4,8 млн при прогнозах на уровне 3,23 млн).

Существует вероятность второй волны коронавируса, в результате которой люди могут вновь потерять работу. Новый рост заболеваемости COVID-19 уже вынудил власти ряда штатов США вернуть часть отмененных ограничительных мер.

США продолжают занимать первую строчку по числу выявленных за время пандемии случаев коронавируса - 2,7 млн. Около 130 тыс. человек скончалось. Как минимум в 37 штатах в настоящее время фиксируется увеличение темпов распространения коронавируса по сравнению с предыдущей неделей, сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

В пятницу выросли индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 2%, гонконгский Hang Seng вырос на 1%) на позитивной статистике из КНР, но снижается Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,6-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в июне подскочил до 58,4 пункта - максимума более чем за 10 лет на фоне резкого роста спроса вслед за снятием ограничительных мер. Сводный индекс деловой активности в Китае в июне вырос до 55,7 пункта - максимума с ноября 2010 года.

Между тем, в пятницу дешевеет нефть на опасениях в отношении перспектив спроса на фоне быстрого роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в США; цена Brent к 18:50 по Москве находилась на $0,1 выше уровня суточной давности. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $42,71 за баррель (-1% и +2,6% в четверг), августовская цена WTI - $40,18 за баррель (-1,2% и +2,1% накануне).

Количество заболевших COVID-19 в Штатах в четверг увеличилось рекордными темпами - более чем на 50 тыс., причем множество новых случаев зафиксировано в густонаселенных южных штатах, которые являются одними из основных потребителей бензина в США, что вызывает серьезное беспокойство, отмечают эксперты AxiCorp.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Русская аквакультура" (-3,6%), ПАО "Русполимет" (-3,6%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (-2,7%), "ГАЗа" (-1,7%).

Выросли акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+16% и +39,2% "префы"), ПАО "Диод" (+9,7%), ГДР Mail.ru (+5,3%), акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+3,9%), "Юнипро" (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 40,61 млрд рублей (из них 10,369 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка ).