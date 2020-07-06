Mail.ru Group инвестирует в образовательный сервис SkillFactory в обмен на 18,31% проекта

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Mail.ru Group инвестирует в образовательный онлайн-сервис SkillFactory в обмен на 18,31-процентную долю в проекте, говорится в пресс-релизе интернет-холдинга. Mail.ru Group также получит опцион на приобретение дополнительных акций SkillFactory.

Финансовые условия сделки, а также параметры опциона в компании не раскрывают.

С 29 июня Mail.ru Group уже принадлежит 1,97% ООО "Скилфэктори". Компания зарегистрирована в 2019 году, ее основными акционерами являются Александр Ерошкин (гендиректор компании) и Александр Турилин – им принадлежит по 39,75% ООО. Доля Ерошкина с апреля 2020 года находится в залоге у ООО "Мэйл.ру".

SkillFactory включает в себя три школы: в области Data Science, Machine Learning, аналитики, веб-разработки и управления IT-продуктами; дизайна и креативных специальностей; основ цифровых профессий. Количество обучающихся в школах SkillFactory составляет около 75 тыс. человек в месяц. По итогам 2019 года выручка SkillFactory составила 185 млн рублей.

В сообщении Mail.ru Group говорится, что основатели и топ-менеджмент SkillFactory останутся акционерами и продолжат управлять проектом.

При этом компания присоединится к образовательной экосистеме Mail.ru Group, в которую уже входят онлайн-университеты GeekBrains и Skillbox, а также школа программирования для детей "Алгоритмика".