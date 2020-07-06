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Группа Пумпянского получила контроль в рельсосварочном холдинге "РСП-М"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Газпромбанк (ГПБ) закрыл сделку по продаже группе "Синара" контрольного пакета компании "РСП-М", специализирующейся на предоставлении "Российским железным дорогам" услуг по шлифовке рельсов и их стационарной сварке, сообщила финансовая организация.

В результате профильная структура холдинга Дмитрия Пумпянского – "Синара - Транспортные машины" (СТМ) – получила операционный контроль над "РСП-М", став стратегическим инвестором.

ГПБ при этом сохранил участие в капитале "РСП-М" и остался крупнейшим кредитором. Сделка осуществлена с привлечением ООО "ГПБ Развитие активов" через ЗПИФ "Газпромбанк - Комплексный", уточняется в сообщении.

"Синара - Транспортные машины" рассчитывает внедрить новые технологии обслуживания рельсов, модернизировать парк рельсошлифовальных поездов и повысить их производительность, отмечает Газпромбанк. "Новые подходы востребованы на сети РЖД, а также могут найти применение в сфере городского легкорельсового транспорта", - заявил генеральный директор СТМ Виктор Леш, слова которого приводятся в сообщении.

"ГПБ удалось восстановить и оптимизировать бизнес "РСП-М", сделав его инвестиционно привлекательным активом. Была отлажена производственная система, выстроена логистика и согласована долгосрочная модель работы с "Российскими железными дорогами". Мы продолжим принимать участие (в деятельности - ИФ) компании в связке с новым акционером", - в свою очередь заявил зампред правления Газпромбанка Тигран Хачатуров, который также цитируется в пресс-релизе.

Газпромбанк РСП-М Синара - Транспортные машины

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