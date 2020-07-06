Московскую страховую компанию "Орбита" признали банкротом

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 2 июля по заявлению временной администрации признал банкротом страховую компанию "Орбита" (Москва).

В решении суда, размещенном на сайте, говорится, что суд открыл конкурсное производство в отношении компании сроком на один год и утвердил ее конкурсным управляющим госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

Отчет АСВ о ходе процедуру банкротства суд назначил на 1 июля 2021 года.

В документе отмечается, что стоимость имущества страховщика по состоянию на 2 декабря 2019 года (дата введения временной администрации - ИФ) составляла 114,8 млн рублей, а размер обязательств - 264,3 млн рублей.

Реальные источники покрытия недостатка активов, включая финансовую помощь участников, отсутствуют.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования у СК "Орбита" 13 декабря 2019 года. В связи с отзывом лицензии страховая компания обязана принять решение о прекращении страховой деятельности, а также исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.

ЦБ с 1 декабря 2019 года приостановил лицензии СК "Орбита" в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований финансовой устойчивости и платежеспособности. ЦБ РФ тогда ввел в компании временную администрацию.