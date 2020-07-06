Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:38Заразились
на 06.07В России 687 862+6 611В мире 11 449 707+182 398

Московскую страховую компанию "Орбита" признали банкротом

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 2 июля по заявлению временной администрации признал банкротом страховую компанию "Орбита" (Москва).

В решении суда, размещенном на сайте, говорится, что суд открыл конкурсное производство в отношении компании сроком на один год и утвердил ее конкурсным управляющим госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

Отчет АСВ о ходе процедуру банкротства суд назначил на 1 июля 2021 года.

В документе отмечается, что стоимость имущества страховщика по состоянию на 2 декабря 2019 года (дата введения временной администрации - ИФ) составляла 114,8 млн рублей, а размер обязательств - 264,3 млн рублей.

Реальные источники покрытия недостатка активов, включая финансовую помощь участников, отсутствуют.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования у СК "Орбита" 13 декабря 2019 года. В связи с отзывом лицензии страховая компания обязана принять решение о прекращении страховой деятельности, а также исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.

ЦБ с 1 декабря 2019 года приостановил лицензии СК "Орбита" в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований финансовой устойчивости и платежеспособности. ЦБ РФ тогда ввел в компании временную администрацию.

По данным ЦБ, в первом полугодии 2019 года СК "Орбита" заняла по сбору премий 118-е место среди 150 действовавших на российском рынке страховщиков. Сборы компании составили 115,3 млн рублей, выплаты - 19,4 млн рублей.

Компания основана в 1992 году в Москве. "Орбита" имела лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования и добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни.

В начале октября 2019 года 80% долей СК "Орбита" приобрело московское ООО "Гарант" (осуществляет деятельность в области права; уставный капитал, по данным на март 2018 года, составляет 130 млн рублей).

Москва Лр

Новости

Британское правительство и Bharti Global вложат $1 млрд в OneWeb

Гендиректор "Аэрофлота" пообещал пассажирам нормальную рассадку в самолетах

Гендиректор "Аэрофлота" пообещал пассажирам нормальную рассадку в самолетах

Дания разрешила якорные трубоукладчики на "Северном потоке 2"

Евро превысил планку в 81 рубль впервые с 6 мая

Газ "Газпрома" оказался самым дешевым на китайском рынке

Закрылся проект газопровода Atlantic Coast в США

Закрылся проект газопровода Atlantic Coast в США

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 июля

Минфин расширит льготную ипотеку для многодетных

Минфин расширит льготную ипотеку для многодетных
Экономический кризис

Air France сократит более 7,5 тысячи рабочих мест

Трубный рынок на фоне слабого спроса обсуждает сценарии консолидации. Обзор

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');