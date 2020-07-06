Китайский чип-гигант SMIC решил провести крупнейшую в 2020 году продажу акций

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Ведущий китайский производитель микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) готовится продать акции на $6,55 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Компания собирается разместить акции на торговой площадке Science and Technology Innovation Board в Шанхае, более известной как STAR Market. Продажа акций станет крупнейшей в мире в текущем году, согласно данным Refinitiv.

SMIC, бумаги которой торгуются в Гонконге, планирует продать 1,69 млрд новых акций по цене 27,46 юаня ($3,89) за бумагу, согласно информации, которую компания предоставила бирже.

Продажа акций позволит SMIC, конкурирующей с более крупными глобальными конкурентами, включая Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (SPB: TSM), привлечь 46,3 млрд юаней. Компания сообщила, что размер предложения может быть увеличен на 15% за счет опциона доразмещения. В результате он может составить около $7,5 млрд.

В сообщении компании говорится, что поступления от продажи акций позволят ей финансировать производство микросхем, а также исследования и разработки.

Цена акций SMIC выросла более чем втрое в текущем году, в результате чего рыночная капитализация компании достигла $31,7 млрд. По итогам торгов в понедельник ее бумаги выросли на 20,6%.