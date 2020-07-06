Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:38Заразились
на 06.07В России 687 862+6 611В мире 11 449 707+182 398

Китайский чип-гигант SMIC решил провести крупнейшую в 2020 году продажу акций

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Ведущий китайский производитель микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) готовится продать акции на $6,55 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Компания собирается разместить акции на торговой площадке Science and Technology Innovation Board в Шанхае, более известной как STAR Market. Продажа акций станет крупнейшей в мире в текущем году, согласно данным Refinitiv.

SMIC, бумаги которой торгуются в Гонконге, планирует продать 1,69 млрд новых акций по цене 27,46 юаня ($3,89) за бумагу, согласно информации, которую компания предоставила бирже.

Продажа акций позволит SMIC, конкурирующей с более крупными глобальными конкурентами, включая Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (SPB: TSM), привлечь 46,3 млрд юаней. Компания сообщила, что размер предложения может быть увеличен на 15% за счет опциона доразмещения. В результате он может составить около $7,5 млрд.

В сообщении компании говорится, что поступления от продажи акций позволят ей финансировать производство микросхем, а также исследования и разработки.

Цена акций SMIC выросла более чем втрое в текущем году, в результате чего рыночная капитализация компании достигла $31,7 млрд. По итогам торгов в понедельник ее бумаги выросли на 20,6%.

Китай SMIC Semiconductor Manufacturing International Corp

Новости

Британское правительство и Bharti Global вложат $1 млрд в OneWeb

Гендиректор "Аэрофлота" пообещал пассажирам нормальную рассадку в самолетах

Гендиректор "Аэрофлота" пообещал пассажирам нормальную рассадку в самолетах

Дания разрешила якорные трубоукладчики на "Северном потоке 2"

Евро превысил планку в 81 рубль впервые с 6 мая

Газ "Газпрома" оказался самым дешевым на китайском рынке

Закрылся проект газопровода Atlantic Coast в США

Закрылся проект газопровода Atlantic Coast в США

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 июля

Минфин расширит льготную ипотеку для многодетных

Минфин расширит льготную ипотеку для многодетных
Экономический кризис

Air France сократит более 7,5 тысячи рабочих мест

Трубный рынок на фоне слабого спроса обсуждает сценарии консолидации. Обзор

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');