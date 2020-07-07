Х5 запустила единую платформу для сервиса экспресс-доставки

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель", запускает сервис экспресс-доставки "Около" и единую технологическую платформу для гиперлокального сервиса экспресс-доставки из торговых сетей X5, сообщается в пресс-релизе ритейлера.

Сервисы экспресс-доставки из торговых сетей "Пятёрочка" и "Перекрёсток" начали запускаться с 2019 года. Сейчас они охватывают 439 магазинов и представлены в пяти крупнейших городах. Запуск единой технологической платформы "Около" создаст эффект операционной синергии в развитии сервисов Х5 "Пятёрочка Доставка" и "Перекрёсток.Быстро", что позволит оптимизировать процессы, обеспечивать единые стандарты качества услуг, а также создать новые возможности роста и продвижения, сообщается в пресс-релизе.

Покупатели продолжат оформлять и оплачивать заказы в приложениях "Пятёрочка Доставка" и "Перекрёсток.Быстро", доставлять продукты будут курьеры сервиса "Около". Модель сервиса построена на партнерстве с малыми локальными компаниями, которые специализируются на экспресс-доставке в разных городах России и привлекаются для исполнения заказов сервисов Х5.

На первом этапе планируется, что технологическая платформа и сервис "Около" будет ориентирован только на доставку из торговых сетей X5, в дальнейшем к сервису могут быть подключены другие участники рынка еды.

На первом этапе пилотного проекта в форму "Около" уже экипировано 50% курьеров сервисов "Пятёрочка Доставка" и "Перекрёсток.Быстро" в Москве, Петербурге, Казани, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. На конец марта группа объединяла 16 658 магазинов, включая 15 739 магазинов "у дома" "Пятерочка", 846 супермаркетов "Перекресток" и 73 гипермаркета "Карусель". В I квартале выручка ритейлера выросла на 15,6%, до 468,99 млрд рублей.