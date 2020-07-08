Рынок акций США снизился после недавнего ралли на фоне опасений за экономику

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов во вторник, при этом Nasdaq и S&P 500 прервали пятидневную серию роста на фоне беспокойства инвесторов относительно перспектив восстановления мировой экономики в условиях продолжающегося распространения коронавируса.

"Мы занимаем выжидательную позицию", - отмечает аналитик Oanda Крейг Эрлам, которого цитирует The Wall Street Journal. По его словам, трейдеры с оптимизмом реагируют на воодушевляющие экономические данные, но по-прежнему испытывают обеспокоенность в связи с пандемией, что объясняет движение рынка.

Как пишет MarketWatch, дополнительное давление во вторник оказали заявления высокопоставленного помощника вице-президента США Майка Пенса о том, что очередной пакет поддержки экономики будет ограничен $1 трлн или даже меньше. С такой просьбой администрация США обратилась в Конгресс, сказал в интервью Bloomberg глава аппарата Пенса Марк Шорт.

Темпы распространения COVID-19 продолжают расти, пандемия коронавирусной инфекции еще не достигла пика, заявил во вторник гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"На данный момент зафиксировано 11,4 млн случаев заражения COVID-19 и более 535 тыс. летальных исходов. Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", - сказал Гебрейесус на брифинге ВОЗ.

Новые вспышки коронавируса отмечаются в разных регионах мира - от Японии до Ирана и Австралии, а в США число инфицированных с начала пандемии превысило 3 млн. Ряд американских штатов, включая Калифорнию, Флориду и Техас, были вынуждены вернуть часть отмененных ранее ограничительных мер.

Президент США Дональд Трамп во вторник официально уведомил Конгресс о выходе страны из состава ВОЗ на фоне пандемии. В середине апреля Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку COVID-19.

Восстановление экономики США, начавшееся вслед за снятием ограничительных мер, которые были введены для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, может остановиться в связи с увеличением числа новых случаев заражения в нескольких крупных штатах, предупреждает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик.

В интервью газете Financial Times Бостик заявил, что последние данные указывают на "выравнивание" экономической активности как в плане возврата бизнеса к работе, так и в плане мобильности населения. По его словам, в ФРБ Атланты пытаются понять, "является ли выравнивание экономической активности началом устойчивой тенденции или просто паузой".

Председатель ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли сказала во вторник, что данные о безработице в США недооценивают экономический ущерб, нанесенный коронавирусом. Учитывая, что безработица находится на уровне 11,1%, центробанку придется принять дальнейшие меры для поддержки экономики, отметил глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин.

Согласно прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), уровни безработицы в развитых странах мира в текущем году будут выше, чем в любой период со времен Великой депрессии, и не вернутся к докризисным значениям, как минимум, до 2022 года.

Организация во вторник предостерегла от преждевременного отказа от экстренных мер, направленных на поддержку занятости, и заявила, что власти стран должны запустить новые программы, чтобы стимулировать компании нанимать персонал, особенно тех сотрудников, которые впервые вышли на рынок труда.

Европейская комиссия во вторник ухудшила свой экономический прогноз на 2020-2021 годы. Теперь Брюссель ожидает падения экономики Евросоюза на 8,3% в этом году и рост на 5,8% в следующем. В мае Еврокомиссия прогнозировала сокращение ВВП ЕС на 7,4% в 2020 году и рост на 6,1% в 2021 году.

Акции компаний туристического сектора подешевели по итогам торгов во вторник. Цена бумаг авиаперевозчиков United Airlines Holdings (SPB: UAL) и American Airlines Group (SPB: AAL) снизилась на 7,6% и 7% соответственно. Бумаги Royal Caribbean Cruises (SPB: RCL) и Norwegian Cruise Line Holdings потеряли примерно по 5%.

Также упали в цене акции энергетических компаний, включая Devon Energy (SPB: DVN) Corp. - на 7,3% и Valero Energy (SPB: VLO) Corp. - на 5,9%. Котировки акций банка Goldman Sachs Group Inc. опустились на 3,9%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 2,8%.

Капитализация сети бургерных Shake Shack уменьшилась на 6,6%, поскольку предварительные данные о продажах компании во втором квартале не оправдали ожиданий рынка.

Котировки акций Novavax Inc. взлетели на 31,6%. Американская фармацевтическая компания сообщила, что получит $1,6 млрд от правительства США для финансирования экспериментальной вакцины от коронавируса и обеспечения масштабного производства. С учетом этого финансирования Novavax намерена поставить 100 млн доз вакцины, что, вероятно, произойдет к концу года.

Акции Regeneron Pharmaceuticals (SPB: REGN) Inc. подорожали на 2,2%. Компания получила федеральный контракт суммой $450 млн на производство нескольких тысяч доз экспериментального препарата от коронавируса, которое правительство бесплатно раздаст пациентам в случае, если его использование будет одобрено регуляторами.

Цена бумаг Sunrun Inc. подскочила на 22,6%. Крупнейший поставщик и оператор солнечных панелей с установкой на крышах домов в США договорился о приобретении конкурирующей Vivint Solar Inc. примерно за $3,2 млрд с учетом долга. Бумаги Vivint Solar, которая занимает второе место на рынке солнечной энергетики США, взлетели на 38,2%.

Рыночная стоимость Tesla Inc. (SPB: TSLA) выросла на 1,1% на фоне повышения целевой цены акций американского производителя электромобилей аналитиком Morgan Stanley.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка снизился на 396,85 пункта (1,51%) - до 25890,18 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 34,40 пункта (1,08%) и составил 3145,32 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 89,76 пункта (0,86%) - до 10343,89 пункта.