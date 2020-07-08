Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,7%и

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен blue chips на фоне негативной динамики внешних площадок на фоне опасений относительно перспектив восстановления мировой экономики в условиях продолжающегося распространения коронавируса; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4-0,7%, при этом лидируют в откате бумаги "Мобильных телесистем" из-за отсечки на бирже дивидендов за 2019 год.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2813,63 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1239,3 пункта (-0,7%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,2%.

Доллар подрос до 71,53 рубля (+0,06 рубля).

Подешевели рублевые акции "Мобильных телесистем" (-4,8%, до 321,25 рубля; дивиденды - 20,57 рубля на акцию), "ФСК ЕЭС" (-1,2%), "Татнефти" (-0,7%), "РусГидро" (-0,7%), ВТБ (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,3%), "Мечела" (-0,3%).

Подросли бумаги "Ростелекома" (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,4%), "Мосбиржи" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, консолидация по индексу РТС пока остается актуальным сценарием. На мировых фондовых площадках наметилось сокращение активности покупателей, поскольку у инвесторов нет уверенности, что дальнейший рост котировок будет оправдан динамикой финансовых показателей эмитентов. Финансовая отчетность Paychex за второй квартал оказалась слабее прогнозов (акции во вторник подешевели на 4,9%), но сезон корпоративной отчетности лишь стартовал, так что у трейдеров еще будут появляться новые основания для формирования среднесрочных ожиданий. На валютном рынке в начале торгов вероятна консолидация доллара вблизи отметки 71,5 руб., оснований для сильных движений пока не наблюдается.

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие брокер" Михаил Шульгин, внешний фон утром в среду выглядит умеренно негативным. На азиатских фондовых площадках разнонаправленная динамика: акции в Японии, Южной Корее и Австралии под давлением, тогда как растут китайский фондовый рынок и Гонконг.

Финансовые СМИ распространяют информацию о том, что советники президента США обсуждают предложение нанести удар по курсу гонконгского доллара, который привязан к американской валюте. Для этого можно ограничить способность гонконгских банков покупать доллары США. Таким образом, Штаты хотят наказать Китай за недавно принятый закон о безопасности в Гонконге, который, как считают в Белом доме, подрывает независимость региона от КНР.

Статистика Минэнерго США может сыграть ключевую роль в краткосрочной судьбе нефтяных котировок, которые уже месяц проявляют нерешительность в вопросе тестирования уровня $44 за баррель Brent с возможным последующим скачком до $45 или даже до $48,8 за баррель, где в настоящий момент находится средняя цена за последние 200 торговых дней. Комбинация сокращения запасов нефти и сокращения запасов бензина значительно выше прогнозов может стать драйвером роста цен на нефть. Однако разочарование отчетом также может стать поводом закрыть длинные позиции. При таком исходе ближайшей целью на нижней стороне может стать психологическая отметка $40 за баррель, далее поддержка находится на 50-дневной средней в районе $37,2 за баррель, считает Шульгин.

В США индексы накануне снизились на 0,9-1,5%, при этом Nasdaq и S&P 500 прервали пятидневную серию роста на фоне беспокойства инвесторов относительно перспектив восстановления мировой экономики в условиях продолжающегося распространения коронавируса.

Как пишет MarketWatch, дополнительное давление во вторник оказали заявления высокопоставленного помощника вице-президента США Майка Пенса о том, что очередной пакет поддержки экономики будет ограничен $1 трлн или даже меньше. С такой просьбой администрация США обратилась в Конгресс, сказал в интервью Bloomberg глава аппарата Пенса Марк Шорт.

Согласно прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), уровни безработицы в развитых странах мира в текущем году будут выше, чем в любой период со времен Великой депрессии, и не вернутся к докризисным значениям, как минимум, до 2022 года.

Европейская комиссия во вторник ухудшила свой экономический прогноз на 2020-2021 годы. Теперь Брюссель ожидает падения экономики Евросоюза на 8,3% в этом году и рост на 5,8% в следующем. В мае Еврокомиссия прогнозировала сокращение ВВП ЕС на 7,4% в 2020 году и рост на 6,1% в 2021 году.

В среду в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,8%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне вторника) на фоне неопределенности вокруг дальнейшего развития ситуации с пандемией коронавируса.

Поддержку рынкам акций в регионах мира оказывают беспрецедентные меры, принятые центральными банками и государствами стран мира для стимулирования роста экономики. В то же время давление оказывают опасения о том, что оптимизм может быть чрезмерным на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в некоторых частях США и ряде стран мира.

Темпы распространения COVID-19 продолжают расти, пандемия коронавируса еще не достигла пика, заявил во вторник гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Новые вспышки коронавируса отмечаются в разных регионах мира - от Японии до Ирана и Австралии, а в США число инфицированных с начала пандемии превысило 3 млн. Ряд американских штатов, включая Калифорнию, Флориду и Техас, был вынужден вернуть часть отмененных ранее ограничительных мер.

Нефть утром в среду дешевеет на ожиданиях публикации данных Минэнерго США о запасах и добыче нефти в стране (17:30 по московскому времени); цена Brent находится на $0,5 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $42,85 за баррель (-0,5% и -0,1% во вторник), августовская цена WTI - $40,39 за баррель (-0,6% и -0,02% накануне).

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 3 июля, увеличились на 2 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 2,2 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика Минэнерго США покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

Во вторник управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) в ежемесячном отчете сообщило, что ожидает снижения мировых запасов нефти со скоростью 1,8 млн б/с до конца 2021 года, что позволит нивелировать основной излишек, накопленный в начале 2020 года.

EIA повысило прогноз цены WTI в текущем году на 6,9% по сравнению с июньским прогнозом - до $37,55 за баррель. Ведомство теперь ожидает, что Brent в 2020 году в среднем будет стоить $40,5 за баррель, что на 6,5% выше предыдущего прогноза.

По прогнозу EIA, в 2021 году нефть WTI будет стоить $45,7 за баррель, Brent - $49,7 за баррель.

В то же время у инвесторов сохраняются опасения по поводу восстановления спроса в связи с повторным введением карантинных мер в некоторых странах. Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс со среды ограничили въезд из штата Виктория, в котором была зафиксирована новая вспышка коронавируса.