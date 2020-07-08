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Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-мае снизился в 6,6 раза

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-мае 2020 года исполнен с профицитом 387,5 млрд рублей, что в 6,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (2 трлн 549,7 млрд рублей), следует из отчетности на сайте Федерального казначейства.

Доходы консолидированного бюджета на 1 июня 2020 года составили 15 трлн 374 млрд рублей, снизившись 1,6% к показателю аналогичного периода 2019 года (15 трлн 620,4 млрд рублей).

Расходы составили 14 трлн 986,5 млрд рублей, они выросли на 14,7% к расходам пяти месяцев 2019 года (13 трлн 70,7 млрд рублей).

Федеральный бюджет исполнен с дефицитом 273,7 млрд рублей (против профицита годом ранее в размере 1 трлн 283,3 млрд рублей) при доходах 7 трлн 891 млрд рублей и расходах 8 трлн 164,7 млрд рублей.

Доходы федерального бюджета увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,3% - с 7 трлн 867,4 млрд рублей, тогда как расходы - на 24,0%, с 6 трлн 584,2 млрд рублей.

Профицит консолидированных бюджетов субъектов РФ за 5 месяцев сложился на уровне 197,3 млрд рублей при доходах 5 трлн 398,1 млрд рублей и расходах 5 трлн 200,8 млрд рублей.

Профицит консолидированных бюджетов субъектов РФ по результатам января-мая снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в 5,2 раза с 1 трлн 23,8 млрд рублей.

Это произошло в результате того, что доходы в текущем году снизились на 0,2% с 5 трлн 407 млрд рублей, а расходы, напротив, выросли на 18,7% с 4 трлн 383,2 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов в январе-мае 2020 года исполнены с профицитом 417,6 млрд рублей (доходы - 5 трлн 151 млрд рублей, расходы - 4 трлн 733,4 млрд рублей).

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов исполнены с профицитом 46,2 млрд рублей при доходах 1 трлн 27,2 млрд рублей и расходах 981 млрд рублей.

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