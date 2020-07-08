Сбербанк в июне сократил чистую прибыль по РСБУ на 17%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк России в июне сократил чистую прибыль по РСБУ на 17% по сравнению с июнем 2019 года - до 62,3 млрд рублей, говорится в материалах кредитной организации.

За первое полугодие банк заработал 337,5 млрд рублей чистой прибыли, что на 24% меньше результата за аналогичный период 2019 года.

"В июне мы увидели явное восстановление экономической активности, что привело к росту спроса на кредитование как со стороны корпоративных клиентов, так и населения. Положительная динамика в транзакционном бизнесе способствовала увеличению комиссионного дохода. При этом объем заявок на реструктуризации, связанные с COVID-19, заметно снижается", - отметила финдиректор Сбербанка Александра Бурико, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Чистый процентный доход Сбербанка за первое полугодие вырос на 11,7% относительно шести месяцев 2019 года и составил 687,2 млрд рублей. Банк отмечает, что это "обусловлено в большей степени снижением стоимости фондирования, а также эффектом от снижения взносов в фонд страхования вкладов с начала года".

Чистый комиссионный доход за тот же период вырос на 7,4% - до 227,5 млрд рублей, банк объясняет эту динамику увеличением доходов от расчетно-кассовых операций и двукратным ростом доходов от брокерского обслуживания.

"В июне признан убыток от модификации кредитов клиентам в размере 14,2 млрд рублей, возникший при их реструктуризации по государственным и собственным программам банка", - говорится в пресс-релизе.

Расходы на кредитный риск, включая расходы на резервы по ссудам и переоценку кредитов, в июне составили 35,2 млрд рублей, за первое полугодие - 340,7 млрд рублей, что в 13,8 раза больше показателя за январь-июнь 2019 года. Банк указывает, что связано с "макроэкономическим шоком, вызванным в текущем году пандемией COVID-19".

Базовый и основной капитал Сбербанка в июне незначительно сократились, на 0,05%, и составили на 1 июля 3,989 трлн рублей. Собственный совокупный капитал в июне снизился на 2,4% - до 4,627 трлн рублей. "Общий капитал в июне снизился на 119 млрд рублей за счет исключения из расчета части субординированного кредита Банка России на 150 млрд рублей, переданной Минфину РФ в соответствии с федеральным законом №49 от 18 марта 2020 года", - говорится в пресс-релизе.

Сбербанк в июне 2020 года сократил корпоративный кредитный портфель по РСБУ на 0,3% - до 14,1 трлн рублей, нарастил розничный на 1,2% - до 7,5 трлн рублей.

Корпоративным клиентам в июне банк выдал около 1,3 трлн рублей кредитов, за полугодие - 6,2 трлн рублей, что на 28% больше, чем год назад. В рамках запущенной в июне государственной программы льготного кредитования под 2% банк одобрил заявки на сумму 157 млрд рублей.

Розничным клиентам в июне 2020 года выданы кредиты на сумму более 300 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в мае, и на 20% больше июня прошлого года. В июне по ипотечным кредитам выдан рекордный объем для этого года, в том числе в рамках государственных и собственных программ льготного кредитования.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле не изменилась и осталась на уровне 2,22%.

Активы в июне текущего года увеличились на 1,9% - до 29,9 трлн рублей.

Средства клиентов в июне 2020 года увеличились на 2,7%. Средства физических лиц увеличились на 3,0% - до 14,4 трлн рублей, в том числе за счет выплат в рамках государственной программы поддержки семей с детьми. Средства юридических лиц выросли на 2,1% - до 7,2 трлн рублей.