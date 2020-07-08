Инфляция в РФ в июле на фоне роста тарифов ЖКХ ускорится до 0,3-0,4%

Таков прогноз Минэкономразвития

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в июле на фоне индексации тарифов на услуги ЖКХ ускорится до 0,3-0,4% после 0,2% в июне, в годовом выражении вырастет до 3,3-3,4% с 3,2% в июне. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции".

Росстат ранее в среду сообщил, что инфляция в РФ в июне замедлилась до 0,2% с 0,3% в мае, 0,8% в апреле и 0,6% в марте, в годовом выражении в июне при этом инфляция выросла до 3,2% с 3,0% на фоне нулевой инфляции в июне 2019 года.

В докладе Минэкономразвития уточняется инфляция в июне 2020 года с точностью до сотых - 0,22% после 0,27% в мае.

"В июне 2020 года инфляция составила 3,2% (годовая - ИФ), что соответствует прогнозному значению (министерства - ИФ). Восстановление потребительского спроса в условиях снятия карантинных ограничений вызвало естественный, но умеренный рост цен в непродовольственном сегменте. Кроме того, сыграл роль статистический эффект низкой базы июня прошлого года, когда темпы роста потребительских цен заметно снизились из-за аномальной для июня дефляции в сегменте плодоовощной продукции", - говорится в обзоре Минэкономразвития.

Услуги ЖКХ подорожали

"В июле на годовые темпы инфляции будет оказывать влияние ежегодная индексация услуг ЖКХ. Вместе с тем совокупная индексация в целом за год сохранена на уровне 2019 года. По оперативным данным на 6 июля, рост потребительских цен оценивается на уровне 3,3% г/г. По оценке Минэкономразвития, при сохранении стабильной курсовой динамики и благоприятной ситуации на рынке плодоовощной продукции темпы инфляции в июле ожидаются на уровне 0,3-0,4% м/м, что соответствует диапазону 3,3-3,4% г/г", - прогнозируют инфляцию в июле в министерстве.

Как сообщалось, Минэкономразвития в середине июня понизило прогноз инфляции в РФ в 2020 году до 3,5% с 4,0%.

ЦБ РФ представит уточненную оценку инфляции на 2020 год на опорном заседании совета директоров в июле, сейчас видит, что индекс будет в нижней части диапазона 3,8-4,8%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом в конце июня - начале июля, по инфляции на 2020 год равняется 3,9% (резко снизился с 4,5% по опросу в конце мая).