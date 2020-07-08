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ФАС признала завод ОМК виновным в завышении цен на цельнокатаные колеса в 2019 году

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала АО "Выксунский металлургический завод" (входит в состав "Объединенной металлургической компании", ОМК) виновным в завышении цен на цельнокатаные колеса диаметром 957 мм в 2019 году.

"Комиссия ФАС России установила, что АО "ВМЗ" нарушило п.1 ч.1 ст.10 закона о защите конкуренции, устанавливая и поддерживая с апреля 2019 года монопольно высокие цены на колеса цельнокатаные диаметром 957 мм. Компания будет привлечена к административной ответственности, размер штрафа определен по результатам рассмотрения административного дела", - говорится в сообщении ведомства.

В период с 2017 по 2019 годы на российском рынке железнодорожных колес наблюдался рост спроса, результатом которого стал дефицит товара, напоминает ФАС. При этом фиксировался планомерный рост объемов производства и цен всех производителей ЦКК.

В период с 2017 по 2018 годы ФАС не нашла в действиях ВМЗ признаков нарушения антимонопольного законодательства, однако рост цен в 2019 году стал поводом для возбуждения нового дела.

По оценке ведомства, в 2019 году в условиях дефицита, неопределенности и негативных ожиданий потребителей ВМЗ, занимая доминирующее положение на этом рынке, спровоцировал существенное увеличение цен на железнодорожные колеса. Так, с апреля по сентябрь 2019 года компания провела несколько открытых конкурсных процедур - запросов цен по продаже железнодорожных колес. При этом цены по итогам этих процедур превышали цену реализации за I квартал 2019 года в два раза. Также производитель поднял цены для отдельных потребителей, закупающих продукцию вне конкурсных процедур, в том числе по долгосрочным контрактам.

В результате таких действий ВМЗ цены на колеса для части потребителей к июню 2019 года повысились более чем на 40%, отмечает ФАС.

Рынок железнодорожных колес отличается высокими барьерами входа: возможности импорта зарубежной продукции крайне ограничены, а возможности входа новых субъектов ограничены мощностями действующих заводов, потенциально позволяющими удовлетворить весь долгосрочный спрос на колеса на территории России, напоминает ведомство.

ФАС Выксунский металлургический завод Объединенная металлургическая компания ОМК

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