Рубль вырос к доллару и снизился к евро вслед за динамикой валют на глобальном рынке

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Доллар дешевеет, евро, напротив, слегка повышается на Московской бирже в четверг утром, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, следующих за котировками евро к доллару на глобальном рынке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 70,95-71,08 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 70,95 руб. (-16 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 80,6 руб. (+1 копейка). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 8,3 копейки к уровню закрытия среды, до 75,29 рубля.

Доллар при этом оказался на 28,79 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 19,63 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на старте торгов, отыгрывая снижение американской валюты к большинству мировых валют, в том числе к евро, на рынке Forex. На глобальном рынке доллар торгуется около минимальных отметок за последние четыре недели.

Трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией с коронавирусом, в США число инфицированных с начала пандемии превысило 3 млн человек. Ряд американских штатов, включая Калифорнию, Флориду и Техас, были вынуждены вернуть часть отмененных ранее ограничительных мер.

Однако участники рынков сохраняют надежды на дальнейшие стимулирующие меры со стороны правительств и центробанков разных стран для поддержки экономики, пострадавшей от распространения коронавируса.

Министр финансов Великобритании в среду объявил о новых мерах экономической поддержки, включая выплаты за каждого возвращенного на работу сотрудника, если он сохранит свои позиции в штате до января. Правительство также продлит программу субсидирования зарплат до октября.

Цены на нефть эталонных марок в четверг умеренно снижаются после роста до максимумов с марта накануне на данных Минэнерго США об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по московскому времени уменьшилась на 0,18% - до $43,21 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 0,32% - до $40,77 за баррель.

По данным Dow Jones Market Data, оба контракта завершили торги в среду на максимальных отметках с 6 марта.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 3 июля, выросли на 5,654 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США. Запасы бензина в Штатах за неделю снизились на 4,839 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 3,136 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 2,206 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей. По их прогнозам, запасы бензина сократились на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.