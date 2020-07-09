Сбербанк запустил систему платежных сервисов SberPay

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк России запустил систему платежей SberPay, которая позволяет проводить и принимать оплату за товары и услуги с помощью приложения "Сбербанк онлайн", говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Оплачивать покупки с этим сервисом можно будет в онлайн-магазинах и в оффлайн-точках, если там установлен терминал оплаты Сбербанка. Клиент в момент оплаты через SberPay сможет выбрать любую свою карту Сбербанка. В оффлайн-точках сервис работает через технологию беспроводной передачи данных NFC и на данный момент поддерживается только на смартфонах на Android для карт Visa.

Для физлиц использование SberPay бесплатно, для бизнеса тарифы идентичны тарифам на классический эквайринг, то есть на обычный прием платежей картой.