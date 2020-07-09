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Запасы пшеницы в регионах РФ на 1 июня оказались на минимуме за последние 6-8 лет

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Запасы пшеницы в регионах РФ были на минимальном уровне за последние 6-8 лет, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс", сделанного на основе данных Росстата о запасах зерна на 1 июня.

Запасы пшеницы на 1 июня в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях (без учета малых форм хозяйствования) составили 6 млн 965 тыс. тонн, что на 20,8% ниже уровня 2019 года.

Как заявил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, это минимальный показатель за последние шесть лет. На 1 июня 2014 года запасы составляли 6,22 млн тонн. Месяц назад - на 1 мая 2020 года – запасы пшеницы были ниже прошлогодних на 12,1%. "Тем не менее из-за того, что экспорт в июне уменьшился в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом, до 0,6 млн тонн, отставание в запасах зерна от уровня прошлых лет на 1 июля может сократиться", - сказал он.

По его словам, на юге (Южный и Северо-Кавказский округа) запасы снизились на 29,7%, до 1 млн 115 тыс. тонн и оказались на 6-летнем минимуме. Это стало следствием роста экспорта в мае до 2,26 млн тонн с 1,37 млн тонн в мае 2019 года, пояснил Павенский.

По данным на 1 мая, запасы на юге были ниже прошлогодних на 12,8%.

Рост экспорта, а также активный спрос со стороны внутренних потребителей привел и к снижению запасов пшеницы в центральных регионах. "Если месяцем ранее они превышали прошлогодние на 8,2%, то к 1 июня по сравнению с аналогичной датой прошлого года снизились на 7,6%, до 1 млн 824 тыс. тонн и стали минимальными за последние шесть лет", - сказал Павенский, напомнив, что в 2014 году запасы составляли 1,35 млн тонн.

В Поволжье запасы оказались на семилетнем минимуме - 1,22 млн тонн. Это на 26,7% меньше прошлогодних.

В Сибири запасы пшеницы снизились на 31,2%, до 1,705 млн тонн. Это близко к уровню восьмилетней давности - 1,76 млн тонн и на 30,6% ниже среднего значения за последние пять лет, уточнил Павенский.

По его словам, отставание от прошлого года увеличилось за счет роста внутреннего потребления и субсидированного вывоза пшеницы. С февраля по май из региона вывезено 1 млн 061,8 тыс. тонн пшеницы, в том числе в мае - 224,9 тыс. тонн. На экспорт отправлено 717,9 тыс. тонн пшеницы, в том числе в мае - 129,9 тыс. тонн.

Русагротранс Росстат

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