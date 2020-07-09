Минэнерго РФ будет ждать восстановления энергопотребления к концу года

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ видит улучшение ситуации с энергопотреблением в последнее время и рассчитывает на его восстановление к концу года, сообщил замминистра Евгений Грабчак на круглом столе в Госдуме.

"С начала года потребление электроэнергии снижается. Сейчас мы фиксируем, что оно снизилось практически на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года. В период самоизоляции с 30 марта этого года снижение с учетом температурного фактора составило порядка 4,7%", - сообщил замминистра.

По его словам, результаты июня "тоже не совсем порадовали - минус 3,8%".

При этом ведомство уже вторую неделю подряд фиксирует тренд на повышение потребления электроэнергии. "Ожидаем, что потребление к концу года восстановится и выйдет на уровни докризисные, до коронавирусной инфекции", - отметил он.