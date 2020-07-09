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АФК "Система" вывела из залога в Сбербанке 6,85% акций МТС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" вывела из залога в Сбербанке 6,85% акций ПАО "МТС", следует из данных Федресурса.

В материалах корпорации говорится, что количество обыкновенных акций МТС в залоге сократилось с 319 млн 868 тыс. 641 штук до 183 млн 004 тыс. 340 штук (что соответствует 9,16% от всех выпущенных акций МТС).

Часть акций МТС была выведена из залога "в связи с сокращением задолженности по залоговому кредиту Сбербанка, а также ростом курсовой стоимости акций МТС", передала "Интерфаксу" слова CFO АФК Владимира Травкова пресс-служба корпорации.

"Система" открыла кредитную линию в Сбербанке под залог акций МТС для погашения обязательств перед "Роснефтью" в рамках мирового соглашения с нефтяной компанией в начале 2018 года. Банк открыл корпорации пятилетнюю кредитную линию на сумму до 105 млрд рублей. Из этой линии было привлечено почти 60 млрд рублей, 40 млрд рублей из которых пошло на погашение обязательств перед "Роснефтью".

В ноябре прошлого года "Система" подписала новые кредитные соглашения со Сбербанком, по условиям которых были продлены сроки погашения ряда кредитов, включая кредит на 60 млрд рублей. Срок погашения обеспеченного кредита на 59,3 млрд рублей, увеличился с 2023 до 2025 года. По кредиту установлено погашение в течение 2024 и 2025 гг.

ПАО АФК "Система" владеет 44,33% МТС напрямую, с учетом косвенного участия через подконтрольные лица - 55,7%. Free float МТС составляет 44,29%.

АФК Система Сбербанк МТС

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