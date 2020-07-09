Рынок акций РФ завершил торги распродажами, индекс МосБиржи упал к 2780 пунктам

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Боковик на рынке акций в четверг сменился откатом к закрытию торгов на фоне общемировых распродаж из-за опасений относительно восстановления экономики на фоне дальнейшего распространения COVID-19; индекс МосБиржи просел в район 2780 пунктов во главе с упавшим "ЛУКОЙЛом" из-за отсечки финальных дивидендов за 2019 год (вес НК в индексах составляет 12,6%). Выросли бумаги золотодобывающих компаний во главе с обновившими максимумы "Полюсом" и "Лензолотом", а также акции "Магнита" и "Мосбиржи".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2782,43 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1234,42 пункта (-0,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,2%.

Доллар подешевел до 71 рубля (-0,11 рубля).

Акции "ЛУКОЙЛа" упали до 5085,5 рубля (-6,2%) при объеме торгов 8,452 млрд рублей. Дивиденды НК за второе полугодие 2019 года составляют 350 рублей на бумагу.

Также просели акции "РусГидро" (-3,2%), "Башнефти" (-2,1%), "Северстали" (-2%), "Норникеля" (-2%), "НОВАТЭКа" (-1,7%), "РусАла" (-1,7%), "Газпром нефти" (-1,6%), "Татнефти" (-1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,4%), "ФСК ЕЭС" (-1,2%), "Ростелекома" (-1,2%), "Мобильных телесистем" (-0,9%), "Газпрома" (-0,6%), Сбербанка (-0,5%).

В четверг на "Мосбирже" без дивидендов (с учетом расчетов "Т+2") также торговались акции "Нижнекамскнефтехима" (-7,7% и -8,7% "префы"; дивиденды за 2019 год - 9,07 рубля на акцию каждого вида), "ОГК-2" (-4,2%, до 0,7668 рубля: дивиденды - 0,0544 рубля на акцию), ПАО "Казаньоргсинтез" (-2%, до 87,5 рубля; дивиденды - 4,55 рубля на "обычку" и 0,25 рубля на "преф").

Подорожали акции ПАО "Лензолото" (+19,9%, до 11,45 тыс. рублей; и +3,6% "префы"), ПАО "Полюс" (+3,1%, до 13,3 тыс. рублей), "Магнита" (+2,3%), "Мосбиржи" (+2,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%), акции "Яндекса" (+0,7%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Полюса" продолжают повышение вслед за котировками золота, фьючерсы на которое накануне достигли очередного 9-летнего пика - $1829 за унцию. Золото краткосрочно выглядит перегретым, в связи с чем консолидируется чуть ниже долгосрочного сопротивления $1830 за унцию. Пробой указанной отметки в условиях распространения коронавируса не исключен, что открыло бы перед металлом перспективы роста в район $1900-1920 за унцию. При неспособности в ближайшие дни преодолеть уровень $1830 можно ожидать коррекции золота в район $1775, при которой фиксация прибыли закономерно пройдет и по акциям золотодобытчиков.

По оценке старшего персонального брокера по международным рынкам компании "БКС брокер" Тимура Баянова, нефть Brent останется в диапазоне $40-45 за баррель в ожидании предстоящего онлайн-заседания ОПЕК+ 15 июля, но на горизонте 2-3 месяцев есть риски снижения цен на фоне вероятного роста добычи в США.

Согласно исследованию ФРС в Далласе, большинство наблюдателей от отрасли считают, что спрос на нефть не достигнет предыдущих максимумов до 2022 года. Потоки инвестфондов отражают неуверенность инвесторов в развивающихся рынках. С середины июля сезон отчетностей за второй квартал наберет силу, а инвесторы получат шанс узнать прогнозы компаний до конца года, что станет важнейшим фактором рыночных настроений. Пока же следует придерживаться нейтрального краткосрочного взгляда на рынок акций и ожидать высокой волатильности, полагает Баянов.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций РФ в четверг вновь проявил слабость. Возобновили снижение акции "Норникеля" после локального всплеска оптимизма на новостях, что компания не согласна с размером предъявленного ей ущерба в размере $2 млрд за разлив топлива в Норильске. Однако пока остается непонятным, насколько жесткой будет позиция государства и его намерения взыскать с компании эти средства. До прояснения этого, а также вопроса о выплате промежуточных дивидендов, покупать бумаги на среднесрочный период опасно.

Индекс МосБиржи не смог закрепиться выше верхней границы боковика 2810 пунктов, в котором торговался с начала лета. Возврат в прежний коридор может быть воспринят как "медвежий" сигнал, и рублевый индикатор рынка вполне может отправиться тестировать нижнюю границу 2700 пунктов, даже при несильном дальнейшем ухудшении внешнего фона.

В то же время продолжается ралли в бумагах "Яндекса" и "Мосбиржи", которые можно смело оставлять в среднесрочных портфелях и докупать на просадках. Это же относится к "Полюсу" с "Полиметаллом", несмотря на их перекупленность. Цены на золото как-то плавно прошли отметку $1800 за тройскую унцию, и похоже, уверенно держат курс на исторические максимумы в районе $1920. В случае улучшения ситуации в мировой экономике спрос на золото как защитный актив может снизиться, зато возрастет его потребление ювелирной промышленностью.

Нефть Brent подобралась к сопротивлению $43,5 за баррель, от которого вечером началось резкое падение. Ближе к $40 за баррель контракты надо спекулятивно подбирать, поскольку поводов для выхода котировок из коридора $40-44 за баррель не наблюдается. Учитывая снижение нефти и отсутствие признаков желания американских инвесторов откупить упавшие на открытие бумаги, спекулятивные "лонги" по акциям переносить на пятницу оказалось рискованно. Техническая картина также говорит в пользу большой вероятности дальнейшего снижения, считает Антонов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, в четверг российский фондовый рынок продолжил отступление от локальных максимумов, установленных в начале недели. При этом давление на акции оказали внешние факторы. Вновь активизировались продажи на рынке энергоносителей, что увело ближайший фьючерс на нефть марки Brent в район $42 за баррель. Также негативное влияние оказала динамика западных фондовых площадок. Аутсайдерами торгов выступили акции "ЛУКОЙЛа", упавшие в рамках дивидендного "гэпа" и последующего снижения.

В итоге, после тестирования индексом МосБиржи в понедельник сопротивления на уровне 2850 пунктов и установления локальных максимумов с марта месяца, российский рынок оказался под давлением, и индекс оказался в "минусе" по итогам четырех сессий, упав ниже 2800 пунктов. В случае дальнейшего ухудшения внешней конъюнктуры в ближайшие сессии можно ожидать попыток "медведей" сделать существенный шаг в сторону поддержки 2700 пунктов, считает Зварич.

В Азии в четверг преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,4% и обновил максимум с начала февраля 2018 года, гонконгский Hang Seng подрос на 0,3%), в Европе к вечеру индексы развернулись вниз (индексы DAX, CAC 40, FTSE снизились на 0,04-1,7%) и снижается Америка (индекс S&P 500 упал на 1,4%).

За истекшие сутки в Китае выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил Госкомздрав КНР. Практически все они были "импортированы" в страну. Пекин, где 11 июня после двухмесячного перерыва была зафиксирована волна новых случаев инфицирования, повлекшая введение жестких карантинных мер, третий день подряд сообщает о нулевом росте больных в активной форме и одном бессимптомном носителе.

В США в четверг вышли неплохие недельные данные по рынку труда: число первичных заявок на пособие по безработице составило 1,314 млн при прогнозах на уровне 1,375 млн. При этом число обращение неделей ранее было пересмотрено до 1,413 млн с 1,427 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть

Нефть вечером в четверг перешла к снижению из-за опасений по поводу спроса, вызванных продолжающимся ростом выявленных случаев заражения коронавирусом, особенно в США; цена Brent к 18:50 по Москве находилась на $0,5 ниже уровня суточной давности. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $42,51 за баррель (-1,8% и +0,5% накануне), августовская цена WTI - $39,78 за баррель (-2,7% и +0,7% в среду).

Ситуация с коронавирусом в США

В некоторых штатах на северо-востоке США отмечается замедление распространения заражения, в то время как во многих южных штатах, которые с мая начали возвращаться к обычной жизни, сейчас новая вспышка – во Флориде, Техасе, Аризоне.

По данным университета Джонса Хопкинса, во вторник в США выявлено около 60 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что является рекордным показателем для страны с начала пандемии.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Центральный телеграф" (-3,9%), Мособлбанка (-2,6%), ГДР "Эталона" (-2,3%), "ВСМПО-Ависма" (-2%).

Выросли акции ПАО "Диод" (+9,1%), ПАО "Уралкуз" (+7,2%), Petropavlovsk (+3,5%), "префы" "Селигдара" (+2,1%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (+1,9%), АДР Qiwi (+1,9%), ПАО "Русская аквакультура" (+1,5%), "ТГК-1" (+1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 64,509 млрд рублей (из них 9,056 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).