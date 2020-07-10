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"АвтоВАЗ" начал выпускать Niva без символики Chevrolet

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" после выкупа доли у GM в совместном предприятии по производству внедорожников (ныне - АО "Лада Запад Тольятти") прекратил выпуск автомобилей с символикой Chevrolet.

Как сообщила пресс-служба автопроизводителя, с июля Niva выпускается с логотипами Lada в виде трехмерной ладьи на решетке радиатора и руле.

"Lada Niva органично дополняет модельный ряд Lada, становясь вторым полноприводным внедорожником в семействе. Этот автомобиль пользуется заслуженным спросом и имеет сильную репутацию. Мы намерены и далее развивать его продажи, которые теперь организованы и в самой большой дилерской сети России, которая на сегодня насчитывает более 300 центров продаж и обслуживания", - цитирует пресс-служба "АвтоВАЗа" исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу Lada Оливье Морне.

Как сообщалось, в декабре 2019 г. "АвтоВАЗ" закрыл сделку по выкупу 50% акций тольяттинского СП у GM. Производственная площадка, позднее переименованная в "Лада Запад Тольятти", стала на 100% принадлежать отечественному производителю.

Производство Niva под маркой Lada начиналось в 2000 г. Спустя два года модель стала выпускаться под маркой Chevrolet на совместном предприятии "GM-АвтоВАЗ". Основные узлы – кузов, шасси, силовой агрегат – производились на мощностях "АвтоВАЗа", на партнерской производственной площадке была организована окраска и финальная сборка. Всего к настоящему моменту изготовлено более 700 тыс. внедорожников Niva, отмечает "АвтоВАЗ".

АвтоВАЗ Niva Chevrolet

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