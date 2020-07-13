Правительство выделит 320 млн рублей на поддержку круизных компаний

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Правительство выделит 320 млн рублей субсидий российским компаниям, осуществляющим морские и речные круизные перевозки, для компенсации расходов по лизинговым платежам. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги будут выделены из резервного фонда правительства по поручению президента Владимира Путина, контролировать их расходование будет Росморречфлот. Субсидии смогут получить компании, не проводившие масштабных сокращений персонала и не имеющие долгов по налогам и страховым взносам.

Заявки на субсидии принимаются до 15 августа. Выплата будет единовременной - компании получат всю сумму лизинговых платежей с 11 марта по 31 декабря.