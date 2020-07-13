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Правительство выделит 320 млн рублей на поддержку круизных компаний

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Правительство выделит 320 млн рублей субсидий российским компаниям, осуществляющим морские и речные круизные перевозки, для компенсации расходов по лизинговым платежам. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Экономический кризис

Деньги будут выделены из резервного фонда правительства по поручению президента Владимира Путина, контролировать их расходование будет Росморречфлот. Субсидии смогут получить компании, не проводившие масштабных сокращений персонала и не имеющие долгов по налогам и страховым взносам.

Заявки на субсидии принимаются до 15 августа. Выплата будет единовременной - компании получат всю сумму лизинговых платежей с 11 марта по 31 декабря.

правительство коронавирус Росморречфлот Михаил Мишустин

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