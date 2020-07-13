Рубль подрос к доллару и подешевел к евро на старте торгов в понедельник

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Доллар снижается, евро немного укрепляется на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях неоднозначных сигналов с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 70,51-70,64 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 70,55 руб./$1 (-17,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 79,95 руб./EUR1 (+7 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,6 копейки к уровню закрытия пятницы, до 74,78 рубля.

Доллар при этом оказался на 67,98 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро – на 31,89 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро на старте торгов на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков. Аппетиту к риску способствуют данные американской биофармацевтической компании Gilead Sciences, которая в пятницу сообщила, что препарат remdesivir позволяет на 62% снизить смертность среди тяжело больных пациентов с коронавирусом. В то же время, во Флориде в воскресенье сообщили о более чем 15 тыс. новых случаев заражения за сутки, пишет CNBC. Это рекордный дневной прирост среди американских штатов с начала эпидемии.

Народный банк Китая (НБК) в понедельник влил в финансовую систему 50 млрд юаней ($7,15 млрд) за счет операций обратного РЕПО по ставке 2,2%. В заявлении НБК отмечается, что эти вливания нацелены на поддержание ликвидности банковской системы.

ЦБ страны не планирует принимать новые стимулирующие меры, поскольку экономика Китая восстанавливается от шока, вызванного вспышкой коронавируса, пишет CNBC со ссылкой на заявление заместителя директора департамента денежно-кредитной политики НБК Кая Гуо.

"В предстоящее полугодие экономика вернется в нормальное состояние, и роль традиционной денежно-кредитной политики станет более очевидной", - сказал он в пятницу журналистам.

На текущей неделе трейдеры ожидают итогов заседания Европейского центрального банка 16 июля и саммита лидеров стран Евросоюза 17 июля.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок в понедельник снижаются на ожиданиях заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), запланированного на 15 июля.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по Москве в понедельник уменьшилась на 0,6% - до $42,98 за баррель. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 2,1%, до $43,24 за баррель.

Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 0,67% - до $40,28 за баррель. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на 2,4%, до $40,55 за баррель.

По итогам минувшей недели WTI подешевела на 0,3%, в то время как Brent прибавила в цене 1%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

"Рекордно высокий уровень запасов в США и вторая волна (коронавируса - ИФ) в мире способствовали предположениям, что ОПЕК+ может на этой неделе принять неожиданное решение о продлении сокращений на 9,7 млн баррелей в сутки на следующий месяц, но мы считаем, что это маловероятно, учитывая, что цены выросли почти вдвое по сравнению с низким уровнем, зафиксированным в апреле", - отмечают аналитики OCBC, которых цитирует S&P Global Platts.

На фоне признаков восстановления экономики источники, знакомые с ходом переговоров, также сообщают о низкой вероятности продления текущих сокращений, отмечает агентство. Это означает, что в августе сокращения составят 7,7 млн баррелей в сутки.