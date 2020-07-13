Сбербанк создал компанию для управления ЗПИФами недвижимости

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк создал ООО "Сбер фонды недвижимости", на базе которого будет создана специализированная управляющая компания для закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) недвижимости, говорится в пресс-релизе банка.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", новая компания принадлежит "дочке" Сбербанка, ООО "СБ благосостояние". Гендиректором новой компании стала Екатерина Черных, которая сейчас отвечает за развитие фондов недвижимости в компании "Сбербанк управление активами".

"Рентные фонды недвижимости - один из самых активно растущих сегментов бизнеса коллективных инвестиций в мире. Мы видим высокий интерес к рентным фондам и со стороны наших клиентов: за прошлый год стоимость чистых активов ЗПИФН под управлением "Сбербанк управление активами" выросла на 70%", - отметила старший вице-президент Сбербанка Наталья Алымова, слова которой приводятся в пресс-релизе.

В сообщении указано, что после получения новой компанией лицензии ЦБ состоится перевод части действующих ЗПИФов недвижимости компании "Сбербанк управление активами" в "Сбер фонды недвижимости".