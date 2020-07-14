Дефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в июне составил рекордные $864,074 млрд по сравнению с всего $8,477 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.

Это рекордный размер отрицательного сальдо за время ведения расчетов, предыдущий максимум был зафиксирован в феврале текущего года. Он обусловлен огромными суммами средств, которые правительство страны выделяло на помощь малому бизнесу и потерявшим работу из-за пандемии COVID-19 гражданам.

Доходы бюджета в прошлом месяце рухнули на 27,9% - до $240,829 млрд с $333,952 млрд годом ранее.

При этом расходы в минувшем месяце подскочили до $1,105 трлн против $572,614 млрд в мае этого года и $342,43 млрд в июне 2019 года. Основная часть затрат пришлась на программу Paycheck Protection Program (PPP), которая включает покрытие расходов на выплату заработной платы малым бизнесом.

В результате за девять месяцев 2020 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось в 3,7 раза - до $2 трлн 744,3 млрд по сравнению с $747,1 млрд за сопоставимый период годом ранее.

Расходы с начала текущего фингода взлетели на 49,1% и превысили $5,004 трлн.

Объем поступлений в бюджет сократился на 13,4% - до $2,26 трлн. В том числе это обусловлено переносом из-за пандемии COVID-19 с 15 апреля на 15 июля крайнего срока уплаты налогов за 2019 год.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует, что дефицит по итогам 2020 фингода взлетит до $3,7 трлн, то есть до уровня 40-х годов. Это составит 17,9% ВВП - максимум со времен Второй мировой войны. Для сравнения, в период финансового кризиса в 2009 году отрицательное сальдо составило $1,413 трлн, или 9,8% ВВП.

Отрицательно сальдо бюджета США достигало пиковых 27% ВВП в 1943 году, а затем оно оставалось выше 20% ВВП в 1943-1945 годах.

Дефицит госбюджета по итогам прошлого финансового года, который завершился 30 сентября 2019 года, увеличился на 26%, достигнув максимального за последние семь лет уровня в $984,388 млрд. Он поднялся до 4,6% ВВП против 3,8% ВВП в предшествующий год.

Дефицит увеличивался четвертый год подряд - это самый длительный период непрерывного роста показателя с начала 1980-х годов.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году.