Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:38Заразились
на 13.07В России 733 699+6 537В мире 12 910 357+192 449

Дефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд

Дефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд
Фото: EPA/vostock-photo

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в июне составил рекордные $864,074 млрд по сравнению с всего $8,477 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.

Это рекордный размер отрицательного сальдо за время ведения расчетов, предыдущий максимум был зафиксирован в феврале текущего года. Он обусловлен огромными суммами средств, которые правительство страны выделяло на помощь малому бизнесу и потерявшим работу из-за пандемии COVID-19 гражданам.

Доходы бюджета в прошлом месяце рухнули на 27,9% - до $240,829 млрд с $333,952 млрд годом ранее.

При этом расходы в минувшем месяце подскочили до $1,105 трлн против $572,614 млрд в мае этого года и $342,43 млрд в июне 2019 года. Основная часть затрат пришлась на программу Paycheck Protection Program (PPP), которая включает покрытие расходов на выплату заработной платы малым бизнесом.

В результате за девять месяцев 2020 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось в 3,7 раза - до $2 трлн 744,3 млрд по сравнению с $747,1 млрд за сопоставимый период годом ранее.

Расходы с начала текущего фингода взлетели на 49,1% и превысили $5,004 трлн.

Объем поступлений в бюджет сократился на 13,4% - до $2,26 трлн. В том числе это обусловлено переносом из-за пандемии COVID-19 с 15 апреля на 15 июля крайнего срока уплаты налогов за 2019 год.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует, что дефицит по итогам 2020 фингода взлетит до $3,7 трлн, то есть до уровня 40-х годов. Это составит 17,9% ВВП - максимум со времен Второй мировой войны. Для сравнения, в период финансового кризиса в 2009 году отрицательное сальдо составило $1,413 трлн, или 9,8% ВВП.

Отрицательно сальдо бюджета США достигало пиковых 27% ВВП в 1943 году, а затем оно оставалось выше 20% ВВП в 1943-1945 годах.

Дефицит госбюджета по итогам прошлого финансового года, который завершился 30 сентября 2019 года, увеличился на 26%, достигнув максимального за последние семь лет уровня в $984,388 млрд. Он поднялся до 4,6% ВВП против 3,8% ВВП в предшествующий год.

Дефицит увеличивался четвертый год подряд - это самый длительный период непрерывного роста показателя с начала 1980-х годов.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году.

США

Новости

Рынок акций США растерял утренний рост на фоне беспокойства по поводу COVID-19

Средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 в РФ упала до минимума в 4,63%

Внешний долг РФ во II квартале вырос на $19,5 млрд

В месте разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре установлены восемь линий боновых заграждений

В месте разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре установлены восемь линий боновых заграждений

Глава Utair назвал допэмиссию "Аэрофлота" угрозой для других "динозавров" рынка

Глава Utair назвал допэмиссию "Аэрофлота" угрозой для других "динозавров" рынка

Путин заявил об историческом шансе кардинально решить жилищный вопрос в стране

Путин заявил об историческом шансе кардинально решить жилищный вопрос в стране

Нефть подешевела на ожиданиях заседания комитета ОПЕК+

Нефть подешевела на ожиданиях заседания комитета ОПЕК+

Маск поднялся на седьмое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Маск поднялся на седьмое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Внесудебное банкротство граждан раскололо банковское сообщество. Обзор

Внесудебное банкротство граждан раскололо банковское сообщество. Обзор

Всплеск интереса к велосипедам в мире привел к дефициту предложения

Всплеск интереса к велосипедам в мире привел к дефициту предложения
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');