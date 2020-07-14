"Газпром" за зиму так и не израсходовал газ, проданный по РЕПО Газпромбанку

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" после теплой зимы так и не смог израсходовать запасы газа в европейских хранилищах, проданные по РЕПО Газпромбанку, свидетельствует отчетность концерна. Всего было продано 7,6 млрд кубометров и использование этих объемов в дальнейшем будет сокращать текущий экспорт "Газпрома", ведь эти объемы уже записаны в зачет 2019 года.

"В 2019 году группа привлекла финансирование под залог запасов со сроком погашения в 2020 году в рамках договоров продажи с обратной покупкой с организациями Gazprombank (Switzerland) Ltd и GPB Financial Services Limited. Сумма задолженности по данному финансированию составила 923 млн евро и 922 млн евро по состоянию на 31 марта 2020 года и 31 декабря 2019 года соответственно", - пишет "Газпром".

Осенью заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов комментировал эту сделку "Интерфаксу": "Группа "Газпром" уделяет большое внимание повышению эффективности управления ликвидностью, в том числе расширяя круг используемых инструментов. Так, "Газпром" привлекает дополнительную ликвидность через операции РЕПО с Газпромбанком, используя запасы газа, закачанные в европейские ПХГ. Для компании данные сделки являются инструментом управления оборотным капиталом, позволяя монетизировать собственные запасы газа в периоды низкого спроса".

В 2019 году "Газпром" закачал в хранилища Европы рекордные 11,4 млрд куб. м газа после 5,8 млрд куб. м запасов, созданных к зиме 2018-2019 годов. Эти запасы создавались на случай экстремального сценария прекращения транзита газа через Украину в январе 2020 года.