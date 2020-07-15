Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,4-0,6% из-за отсечки "Газпрома"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен большинства blue chips на фоне позитивной динамики внешних фондовых площадок и нефти на фоне неплохого старта финотчетов за 2-й квартал в США и ожиданий встречи ОПЕК+; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4-0,5% из-за отсечки дивидендов за 2019 год в бумагах "Газпрома" с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2727,03 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1212,53 пункта (-0,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,3%.

Доллар стоит 70,84 рубля (-0,03 рубля).

Подешевели рублевые акции "Газпрома" (-7,4%, до 180,1 рубля; дивиденды за 2019 год - 15,24 рубля на акцию), также просели акции "ФСК ЕЭС" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,2%).

В среду также без дивидендов торгуются акции ПАО "Полюс" (+0,5%, до 12,903 тыс. рублей; дивиденды за 2 полугодие 2019 года - 249,99 рубля), АФК "Система" (+0,2%, до 17,586 рубля; дивиденды за 2019 год - 0,13 рубля на акцию).

Подросли бумаги "Яндекса" (+2,3%), "РусАла" (+1,1%), "Аэрофлота" (+1%), "Мосбиржи" (+1%), "Норникеля" (+0,8%), "Россетей" (+0,8%), "РусГидро" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром в среду возможны попытки роста по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. Однако успешное предварительное испытание вакцины от COVID-19 не гарантирует "V-образного" восстановления экономического роста, а значит, об устойчивом подъеме на рынке акций говорить преждевременно. На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция доллара вниз на фоне признаков восстановления "спроса на риск" на рынках в целом.

По оценке эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова, поддержку котировкам нефти оказали оптимистичные данные Американского института нефти (API) по запасам нефти в США - резервы за неделю упали на 8,3 млн баррелей против ожидаемого снижения на 2,1 млн баррелей.

В среду основное внимание сосредоточено на встрече мониторингового комитета ОПЕК+, по итогам которой станет известно, какой уровень добычи планируют поддерживать нефтепроизводители с августа. По действующим условиям сделки сокращение добычи с августа должно быть смягчено с 9,6 млн б/с до 7,7 млн б/с.

Учитывая стабильное восстановление спроса, на что указывают данные API, страны ОПЕК+, скорее всего, не будут пересматривать сделку в сторону ужесточения. Во вторник в своем ежемесячном отчете аналитики ОПЕК повысили прогноз по спросу в 2020 году на 0,1 млн б/с и заявили, что в 2021 году рост спроса составит около 7 млн б/с (до 97,72 млн б/с). Ранее также был повышен прогноз по спросу от Международного энергетического агентства (МЭА).

Фьючерсы на Brent удержались в рамках фигуры "восходящего треугольника", которая формировалась последний месяц и накануне оказалась под угрозой пробоя в нижнем направлении. Диапазон консолидации сужается, и назревает пробой. Направление движения на краткосрочном горизонте может определяться заявлениями по итогам встречи ОПЕК+, считает Галактионов.

В США индексы накануне выросли на 0,9-2,1%, ускорив рост ближе к концу сессии - инвесторы оценивали квартальные отчеты крупнейших банков страны (JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup), чтобы получить представление о состоянии американской экономики, пострадавшей на фоне пандемии коронавируса.

В целом инвесторы ожидают, что прибыль компаний, входящих в состав индекса S&P 500, во втором квартале снизилась на 45% в годовом выражении, по данным FactSet. Финансовые компании в составе S&P 500, как ожидается, могут зафиксировать еще большее падение прибыли - примерно на 57%.

Однако рынок акций США демонстрирует устойчивость, несмотря на мрачные прогнозы, поддерживаемый оптимизмом в отношении восстановления экономики и принятия стимулирующих мер со стороны Федеральной резервной системы (ФРС), отмечает The Wall Street Journal.

Член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард заявила во вторник, что американскому центробанку следует использовать масштабную покупку активов в течение длительного периода времени, чтобы способствовать развитию экономики на фоне "густого тумана неопределенности", вызванного COVID-19.

Она также предупредила, что экономическое восстановление, вероятно, "будет некоторое время сталкиваться со сдерживающими факторами" и потребует дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

США занимают первое место по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов среди всех стран мира. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 3,5 млн случаев заражения, причем почти 140 тыс. заболевших скончались.

Не менее 27 штатов приостановили возобновление экономической деятельности или вновь ввели отмененные ранее ограничения. В Калифорнии запретили работу ресторанов, баров, кинотеатров, семейных развлекательных центров. В Нью-Мексико также введены ограничения на посещение ресторанов, заведения разрешено заполнять не более чем на 50%.

В среду в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, китайский Shanghai Composite просел на 1,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%) на фоне беспокойства инвесторов по поводу напряженности в отношениях между США и Китаем, но растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,7%).

США – Китай

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует новые переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения. "Я сейчас не заинтересован в переговорах с Китаем", - сказал он в ответ на вопрос, состоятся ли переговоры по второй фазе торгового соглашения.

Трамп также сообщил журналистам, что подписал закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга. По его словам, кроме закона, переданного ему на подпись Конгрессом, речь идет об указе, отменяющем привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. В частности, это приведет к отмене торговых преференций и прекращению передачи туда американских технологий.

Ранее обе палаты Конгресса одобрили закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, имеющих отношение к недавно принятому закону о национальной безопасности Гонконга. В США считают, что этот закон нарушает особый статус Гонконга и лишает его жителей ряда свобод.

В заявлении МИД КНР, распространенном в среду, говорится, что подход США к политике Китая в отношении Гонконга является нарушением международного права и вмешательством во внутренние дела Китая. "Китайское правительство заявляет в связи с этим решительный протест", - подчеркнул МИД Китая.

Банк Японии сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики, как и прогнозировало большинство экспертов, по итогам заседания, которое завершилось во вторник. При этом ЦБ обрисовал более мрачную картину экономики, сигнализировав, что не ожидает быстрого восстановления экономики после пандемии коронавируса.

В квартальном докладе, который был распространен по итогам заседания, Банк Японии сообщил, что ситуация в экономики, вероятно, будет постепенно улучшаться во втором полугодии, однако темпы восстановления, как ожидается, будут лишь умеренными на фоне сохраняющегося влияния COVID-19 в мире.

Нефть

Нефть делает попытки роста в ожидании заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) и публикации данных Минэнерго США о запасах и добыче сырья в стране; цена Brent находится вблизи уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $43,12 за баррель (+0,5% и +0,4% во вторник), августовская цена WTI - $40,5 за баррель (+0,5% и +0,5% накануне).

Прогноз ОПЕК

Во вторник ОПЕК в ежемесячном отчете сообщила, что прогноз спроса на нефть в 2020 году повышен на 100 тыс. баррелей в сутки - до 90,7 млн б/с, что означает падение на 8,9 млн б/с по сравнению с 2019 годом. По оценкам картеля, спрос на нефть в 2021 году вырастет до 97,7 млн б/с.

Страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика Минэнерго США (17:30 по Москве) покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов – выросли на 1,1 млн баррелей.