ВВП Китая во II квартале вырос на 3,2%, превысив прогнозы

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Экономика Китая вернулась к росту во втором квартале 2020 года после исторического спада в предыдущие три месяца.

Объем ВВП в апреле-июне увеличился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ).

Подъему экономики способствовало ослабление ограничений, введенных в стране с целью предотвращения распространения коронавируса, и целый ряд стимулирующих мер, развернутых китайскими властями для восстановления экономической активности.

В первом квартале 2020 года китайский ВВП рухнул на 6,8% в годовом выражении, что стало первым снижением экономики КНР с начала публикации ГСУ квартальных данных о ВВП в 1992 году.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения ВВП во втором квартале на 2,5%. Респонденты Bloomberg прогнозировали рост на 2,4%, респонденты The Wall Street Journal - на 2,6%.

Рост ВВП относительно первого квартала в апреле-июне составил 11,5% при ожидавшемся аналитиками увеличении на 9,6%. Это максимальный в истории подъем ВВП в поквартальном выражении. В январе-марте экономика КНР упала на 9,8% по сравнению с предыдущим кварталом, снижение ВВП было также зафиксировано впервые.

За шесть месяцев этого года экономика Китая сократилась на 1,6% по сравнению с первым полугодием 2019 года.

"В целом, национальная экономика в первом полугодии понемногу преодолела негативные последствия эпидемии и продемонстрировала динамику восстановительного роста и постепенного оживления, еще более подтверждая устойчивость и жизнеспособность своего развития", - говорится в пресс-релизе ГСУ.

В то же время статуправление отмечает, что китайская экономика по-прежнему находится под давлением, "учитывая продолжающееся распространение коронавируса в мире, тяжелые последствия эпидемии для мировой экономики и заметно растущие внешние риски и вызовы".

Как сообщалось, Китай впервые с 1994 года отказался устанавливать целевой показатель для годовых темпов роста ВВП из-за последствий эпидемии коронавируса, направив свои усилия на стабилизацию рынка труда и обеспечение социальной стабильности.