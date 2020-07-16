Крупнейшая авиакомпания США отправит 25 тыс. сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшая авиакомпания США American Airlines Group Inc может отправить 25 тысяч сотрудников, или одну пятую персонала, в неоплачиваемый отпуск осенью на фоне возобновления падения спроса на авиаперевозки в связи с растущим числом заражений коронавирусом.

Сотрудники могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск после 1 октября, когда истечет срок действия федеральной помощи. Компании запрещено сокращать персонал или размер зарплат до 30 сентября включительно в рамках соглашения о получении финансовой помощи от властей.

Компания сообщила в адресованном персоналу письме, что к осени у нее будет на 20 тыс. больше сотрудников, чем ей необходимо. Авиаперевозчик направил сотрудникам уведомления о потенциальной отправке в отпуск без сохранения зарабплаты в соответствии с федеральным трудовым законодательством.

В числе тех, кого может коснуться это решение, оказались сотрудники аэропортов и работники, выполняющие технические операции.

Ранее American Airlines сократила около 5 тыс. человек в административной и управленческой сфере.

Акции авиакомпании в ходе предварительных торгов в четверг теряют в цене 5,9%.