Перечень банков, которым можно работать со счетами для капремонта домов, собрались расширить

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Группа депутатов фракции "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект, который отменяет ряд действующих ограничений для банков, при соблюдении которых они могут работать со специальными счетами для проведения капитального ремонта многоквартирных домов (МКД).

Законопроект (N990083-7) размещен в электронной базе данных парламента. Среди авторов - глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская и глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно Жилищному кодексу, специальные счета для капитального ремонта могут быть открыты банкам, которые соответствуют требованиям правительства. Это наличие кредитного рейтинга не ниже уровня "A+(RU)" от АКРА или не ниже уровня "ruA+" от "Эксперт РА", размер собственных средств (капитала) должен составлять не менее 250 млрд руб. по имеющейся в ЦБ отчетности на день открытия специального счета.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время специальный счет может быть открыт в Газпромбанке, ВТБ, Альфа-банке, Сбербанке, банке "Открытие", Россельхозбанке и в двух банках в Крыму и Севастополе.

"Такой круг банков приводит к ограничению открытия специальных счетов на территориях муниципальных образований, в пределах которых нет отделений этих банков, и невыгодным условиям для собственников по начисляемым процентам по остаткам на счетах, депозита, комиссиям за переводы, использованию кредитных продуктов", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предлагает позволить открывать специальные счета в банках, которые ЦБ определит на основе критериев надежности национальных рейтингов.

Авторы напоминают, что ограничение количества банков было продиктовано необходимостью обеспечения сохранности средств на специальных счетах, но в мае был принят закон, который включает специальные счета в систему страхования вкладов с лимитом до 10 млн руб. Законопроект, по мнению разработчиков, позволит собственникам счетов полноценно реализовать право на выбор кредитной организации на наиболее выгодных для них условиях.