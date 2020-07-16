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ЦБ РФ снизит лимит по операциям "валютный своп" с $5 млрд до $3 млрд

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Банк России принял решение снизить с 17 июля лимит на ежедневный объем операций "валютный своп" по продаже долларов США за рубли с расчетами "сегодня" с $5 млрд до $3 млрд, говорится в сообщении ЦБ.

"В условиях стабильной ситуации на денежном и валютном рынках и сохранения на достаточном уровне объема валютной ликвидности в банковском секторе спрос на указанные операции со стороны кредитных организаций отсутствует", - отмечает регулятор.

Банк России подчеркивает, что продолжает следить за ситуацией на денежном и валютном рынках, в случае необходимости будет корректировать величину лимита по операциям "валютный своп".

Об увеличении лимита операций "валютный своп" до $5 млрд ЦБ объявил 10 марта 2020 года. Тогда регулятор также принял ряд других мер для снижения негативных эффектов от колебания обменных курсов и цен финансовых активов.

ЦБ РФ

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