Суд не удовлетворил иск держателей бондов RSL к структурам "Русского стандарта" и Тарико

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении исков компаний Pala Assets Holding Ltd и Aleia Trading Inc к двум структурам "Русского стандарта", основному владельцу этого холдинга Рустаму Тарико и всем членам совета директоров банка "Русский стандарт", сообщил "Интерфаксу" представитель холдинга.

"Суд пришел к выводу о необоснованности исковых требований истцов. Группа "Русский стандарт" считает решение арбитражного суда справедливым", - заявил представитель холдинга.

Он отметил, что Pala Assets и Aleia Trading являются держателями облигаций компании Russian Standard Ltd (RSL), которая находится за периметром банковского холдинга "Русский стандарт" и корпорации "Руст". "При этом у перечисленных компаний нет финансовых обязательств перед Pala Assets Holding Limited и Aleia Trading Inc", - добавил собеседник агентства.

По его словам, Russian Standard Ltd в 2017 году предлагала Pala Assets начать переговоры и договориться о взаимоприемлемых условиях погашения для всех держателей бондов, но предложение не было принято.

В марте 2018 года Russian Standard Ltd опубликовала предложение о выкупе бондов по стоимости, которая, по мнению представителя "Русского стандарта", тогда "заметно превышала сегодняшние котировки данных бумаг". По его словам, компания также провела переговоры с держателями облигаций, "многие из которых были готовы принять предложение". "На текущий момент эмитент находится в контакте со всеми участниками процесса и по-прежнему открыт к конструктивным переговорам для взаимоприемлемого урегулирования ситуации со всем выпуском облигаций. При этом основой для переговоров о выкупе мы считаем рыночную цену облигаций", - заявил представитель "Русского стандарта".

Ранее сообщалось, что Pala Assets в феврале 2020 года подала иск к ООО "Русский стандарт-инвест", ЗАО "Компания "Русский стандарт", а также Рустаму Тарико, Пикки Алессандро, Сергею Берестовому, Сергею Икатову, Михаилу Хмелю, Ирине Александровой (все они входят в совет директоров банка "Русский стандарт"). Третьими лицами выступали Russian Standard Ltd, банк "Русский стандарт" и лондонское подразделение Citibank (держатель акций банка). Изначально иск был подан на 3,7 млрд рублей, а потом эта сумма была увеличена до 4,5 млрд рублей.

Позднее этот иск был объединен в одно производство с поданным в мае к тем же ответчикам иском компании Aleia Trading Inc на сумму 388,7 млн рублей.

Pala Assets является одним из держателей дефолтных евробондов Russian Standard Limited (RSL). В качестве обеспечения по бондам RSL заложены 49% акций банка "Русский стандарт". Эти евробонды (объемом $545 млн с погашением в 2022 году и ставкой купона 13% годовых) были выпущены в рамках реструктуризации субординированной задолженности банка. RSL осенью 2017 году допустила дефолт при выплате полугодового купона по этим бондам.

Банк "Русский стандарт" по итогам первого квартала 2020 года занял 31-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".