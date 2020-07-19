Руководство центральных банков G20 обсудило отток капитала с развивающихся рынков

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Масштабный отток капитала из стран с формирующимися рынками, спровоцированный пандемией, стал одной из тем, которую обсудили министры финансов и управляющие центральными банками "двадцатки" в субботу, сообщили журналистам в пресс-службе Банка России.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в своем выступлении отметила, что для повышения устойчивости к резким оттокам капитала развивающимся странам помимо хороших макроэкономических показателей необходим сформированный инструментарий по сглаживанию негативных эффектов, в частности, меры макропруденциальной политики.

Министры финансов и управляющие центральными банками "двадцатки" в целом обсудили состояние мировой экономики и финансовой системы. "Эпидемиологическая и экономическая ситуация существенно различаются в странах-членах форума", - подчеркнули в Банке России.

Ключевым вопросом для восстановления экономики и сохранения устойчивости финансового сектора является своевременный и предсказуемый выход из чрезвычайных мер поддержки (exit strategy), отметили участники встречи Совета по финансовой стабильности.

"Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, члены форума подтвердили ранее взятое обязательство о переходе до конца 2021 года от использования ставки LIBOR на альтернативные индикаторы", - заявили в ЦБ РФ.

Финансовая "двадцатка" также обсудила тему трансграничных платежей, ставшую, по мнению Банка России, особенно актуальной в текущих условиях. Предполагается, что к следующей встрече в октябре 2020 года будет подготовлен план действий по повышению их эффективности, скорости и доступности, добавил ЦБ.

Кроме того, финансовая "двадцатка" в субботу также обсудила вопросы цифровизации экономик, в том числе, риски применения стейблкойнов.

Очередная встреча министров финансов и управляющих центральными банками G20 прошла в субботу, 18 июля, в формате видеоконференции под председательством Саудовской Аравии.